Juan Carlos Osorio: "Me llamaron de una selección y dos clubes, debo hablarlo con mi familia"

"Le prometí a mi familia que no volvería a hablar del tema de ser director técnico de la Selección Colombia", eso dijo Juan Carlos Osorio, en charla con 'Deportes Sin Tapujos, tras salir del América de Cali.

La noticia fue revelada por el mismo equipo 'escarlata' en las últimas horas, dando a conocer que ya el risaraldense no estará más en el banquillo de los caleños. En la entrevista, reveló que ya tiene varias ofertas que analizar.

"Una selección y dos clubes me han llamado, me voy a sentar con calma a hablarlo con mi familia...la selección de la que me llamaron es fuera de Sudamérica", añadió.

Además, resaltó que: "El trabajo en un club no es de seleccionador, sino de planificador, de estratega. A mí me parece que dirigir un Mundial o una Copa América es una excelente oportunidad para un seleccionador-estratega. El Mundial es lo más bonito que me ha pasado".

¿Cuándo juega América de Cali en la Liga Betplay?

Este domingo 3 de abril, a las 5:30 de la tarde, los 'escarlatas' recibirán a Millonarios, en el estadio Pascual Guerrero.

