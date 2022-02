Juan Carlos Osorio: "Si algo tengo por mis jefes en América es admiración y respeto"

El técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio, atendió este viernes a los medios de comunicación, y antes de que le hicieran la primera pregunta, el entrenador risaraldense se extendió durante 15 minutos aclarando algunas cosas que se han comentado esta semana.

“Tengo para decirles a todos que las diferencias que podamos tener los directivos y yo son normales en una relación de dueño-trabajador. Yo hacia don Tulio Gómez, siento lo siguiente: admiración, por como es como ser humano y por como es como persona. Ellos (los directivos) son inversores, es el ejemplo a seguir para muchos colombianos de conseguir los recursos que tienen; el fútbol colombiano está necesitando tener gente como los nuestros”, sostuvo el timonel del ‘escarlata’.

En cuanto a su continuidad en la ‘mecha’, el estratega espera continuar más tiempo al frente del rojo vallecaucano: “La decisión final la toman ellos, los directivos son los que invierten, exponen los recursos, que hayan diferencias día a día son obvias y naturales. Lo único y lo más importante que a mí me aferra es ganar un título con América de Cali, por eso he tomado la decisión de permanecer en el cargo”.

Y es que las declaraciones que dio Osorio después del encuentro contra Junior diciendo que “eso es lo que hay”, luego de la derrota por la octava fecha, trajo repercusiones y él trató de esclarecerlo.

“Cuando yo dije eso es lo que hay, me referí a la nómina disponible contra Junior. Empezamos con dos jugadores jóvenes, Daniel Mosquera y Eber Moreno, y terminamos con Joider Micolta y Yaliston Martínez, que a futuro serán grandes profesionales. Esto es lo que hay, jugadores que no tienen mucha experiencia, por decisiones del club y de parte mía en los últimos meses, hemos negociado a Duván Vergara, Steven Lucumí y Emerson Batalla. Ahora la necesidad del club es un extremo. Yo no culpabilizo a nadie, para darle claridad al contexto”, aseguró el risaraldense.

Por otro lado, terminó ofreciendo excusas si es que en algún momento se mal interpretaron sus palabras: “Si algo tengo yo por mis jefes es admiración y respeto, nunca he emitido una opinión fuera de lugar. Me he salido de tono y pido disculpas, lo que necesitamos es que se hagan las cosas con claridad”.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

En la novena jornada de la liga del fútbol colombiano, el América de Cali recibirá este domingo al Once Caldas, en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 8:15pm.