Juan Cruz Real: "Estamos contentos, necesitábamos ganar; hay que seguir trabajando y mejorando"

Sonríe Junior , sonríe Barranquilla, sonríe Juan Cruz Real. Este sábado 13 de agosto, el cuadro 'tiburón' expuso un muy alto nivel en la cancha y venció 4-2 a Independiente Medellín, de la mano de un Carlos Bacca, quien no solo dio una asistencia, sino que, además, anotó y fue elegido como la figura del partido.

Frente a ello, el entrenador del conjunto 'tiburón' habló en rueda de prensa. Allí, hizo referencia a lo hecho por el atacante y estrella del club, a la lesión que sufrió Fernando Uribe, a los aspectos por corregir y, por último, a la posibilidad de quizá contratar a un nuevo jugador, en la próxima venta de pases.

¿Qué análisis hace de este equipo?

"Estamos contentos, necesitábamos ganar; le agradezco a los jugadores por el esfuerzo hecho. Volvimos al triunfo, tras un partido injusto, el fin de semana pasado, contra Once Caldas. De hecho, en ese juego lo hicimos mejor, pero así es siempre el fútbol. Antes parecía que era un drama, pero fuimos efectivos. Contento por Carlos Bacca, que volvió a ser titular, luego de un largo tiempo. Hubo muchas cosas positivas. Seguimos tranquilos y a seguir trabajando".

¿Qué pasa con Omar Albornoz y John Pajoy? ¿Cuál fue la lesión de Fernando Uribe?

"Fernando tuvo una molestia en el tendón, al parecer no es grave, pero son cosas que pasan. Lo importante es que volvió. Con respecto a los jugadores que no están, tenemos que convocar 18, más allá de que los demás también trabajan bien y lo hacen de buena manera. No pasa nada, son buenos profesionales y tienen que prepararse para cuando les toque, pero son solo decisiones del cuerpo técnico, no es nada más".

¿Queda tranquilo con lo mostrado por el equipo?

"No me quedo conforme con esos dos goles recibidos de pelota aérea. El partido se termina cuando suena el silbato, así que hubo ese punto negro de la noche. Tenemos que trabajar y mejorar. Esto que pasó nos tiene que servir como un gran llamado de atención".

¿Tienen pensado aprovechar la ventana de contrataciones que se viene para traer algún nuevo jugador?

"No es perder la oportunidad, veremos si aparece algo, pero estoy conforme con la plantilla que tenemos. En mi opinión es que, para que venga un jugador, tiene que ser alguien que aporte mucho al equipo, de lo contrario, siendo sincero no lo veo tan necesario".

Juan Cruz Real, director técnico del Junior de Barranquilla Cortesía de Dimayor

¿Cuándo juega Junior de Barranquilla en la Liga Betplay?

El próximo domingo 21 de agosto, a las 3:30 de la tarde, Junior de Barranquilla visitará al América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 8 de la Liga II-2022 del fútbol colombiano

¿Qué posición ocupa Junior de Barranquilla en la Liga Betplay?

Con este triunfo, Junior de Barranquilla se ubica en la quinta posición, con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas.