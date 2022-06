Juan Cruz Real: "La expulsión fue insólita, lo que pasó fue una vergüenza"

Junior consiguió un empate 0-0 de visitante contra Millonarios en la cuarta fecha del cuadrangular semifinal A, de la Liga del fútbol profesional colombiano. El cuadro 'tiburón' ostenta cuatro puntos con este resultado.

El encuentro se vio marcado por el juego fuerte y la gran cantidad de tarjetas amarillas que hubo. Ambos clubes no lograron vulnerar las vallas rivales y repartieron puntos, en un resultado que no sirve mucho para ninguno.

Publicidad

Luego del partido, Juan Cruz Real, entrenador del junior de Barranquilla, habló con los medios en rueda de prensa, sobre lo sucedido en la cancha del estadio El Campín de Bogotá.

"Fue un partido difícil, el primer tiempo fue parejo, correcto. En la segunda mitad, con un jugador menos, se complicó. Tratamos de aguantar y contraatacar. Era una cancha pesada, con el césped alto, es una plaza difícil, porque Millonarios tiene un buen técnico y un buen trabajo. Creo que el primer tiempo defendimos bien, nos costó hacer buenos contraataques, porque el partido se planteó así. Me parece que en la segunda mitad mejoramos, de hecho nos adelantamos en el campo", dijo el estratega argentino sobre el trámite de la confrontación.

"No me gusta quejarme de los árbitros, pero lo que pasó fue una vergüenza. Al echar a un jugador por un saque de banda donde yo le voy a hablar al futbolista, me tendría que expulsar a mí en últimas y luego reconoce que se equivoca. Si hay árbitros que son jóvenes y no están preparados para esto, pongan otros, con más experiencia. Cuando nos pita Wilmar Roldán, no tenemos problema", añadió Cruz Real sobre Jhon Ospina, encargado de impartir justicia en el duelo de 'embajadores' y 'tiburones'.

"Nos llenaron mucho de amarillas y a Millonarios le pudieron haber amonestado algunos. Para un lado la evaluación es una y para el otro otra", acotó el director técnico, que no terminó a gusto con el juez del partido.

Publicidad

"Nos faltó finura en la finalización, no tuvimos muchas ocasiones tampoco. Destaco la entrega de los futbolistas, porque cuando nos echan a un jugador fue complicado y hubo que defender muy bajo y esforzarse mucho. Los tres mediocampistas hicieron buen partido, entendieron como desconectar al rival", resaltó el entrenador de cuadro de Barranquilla, sobre las virtudes y errores de sus dirigidos frente a Millonarios.