Juan Cruz Real sigue en Junior: "Están esperando sangre, pero estoy firme"

En las últimas horas de este lunes se mencionó sobre una reunión de urgencia de los directivos de Atlético Junior, en la que se iba a analizar la situación del técnico Juan Cruz Real . Esto después de la derrota 1-2 frente a Once Caldas, en el propio estadio Metropolitano de Barranquilla.

Y es que, al parecer, existe un malestar en algunos de los dirigentes por los altibajos del cuadro currambero, en la Liga II del fútbol colombiano, más cuando se tiene una nómina con jugadores de calidad y trayectoria nacional e internacional.

Al final de dicha reunión, el que salió a dar la cara fue el propio Cruz Real, quien se mostró sorprendido al ver a tantos periodistas esperando por su presencia. Así lo más relevante es que no se tomaron ahora decisiones trascendentales, como un cambio de timonel.

"Lo que pasa es que ustedes (periodistas) están esperando la sangre, pero estoy firme. Si hay algo que yo tengo es mucho empuje, trabajar por lo mejor para el club. Estas reuniones están siempre, todas las semanas. Siempre hacemos análisis, en todos los partidos", indicó de arranque el entrenador argentino.

"Los directivos me preguntan qué vamos a hacer con el equipo y yo tengo la obligación de responder. Tengo mucho agradecimiento con la junta directiva de Junior. Tenemos muy buena comunicación", agregó.

Para culminar, el timonel del Junior habló de la molestia de la afición del equipo, tras la última derrota: "Cuando uno no logra los objetivos, es entendible que la gente esté molesta. Hace una semana eramos unos 'fenómenos' por ganarle a Nacional y ahora que la gente va a un estadio con la expectativa de ganar en un gran ambiente y se pierde, pues se enojan. Lo único que me duele dolido es que no ganamos contra Once Caldas".

¿Cuál será el próximo partido de Junior de Barranquilla?

El sábado 13 de agosto, el conjunto 'tiburón' recibirá en el Estadio Metropolitano al DIM, a partir de las 7:45 de la noche. Este juego será válido por la séptima fecha del campeonato.