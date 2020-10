Juan David Pérez: "Con Juan Carlos Osorio no pensamos igual, pero lo respaldamos en su trabajo"

En momentos en los que Atlético Nacional pasa por un mal momento deportivo, que viene de empatar 1-1 con River Plate, de Uruguay, en la Copa Sudamericana, el presidente Juan David Pérez habló ante los medios antioqueños y tocó varios temas de interés para los hinchas, se refirió a la situación con el técnico Juan Carlos Osorio y hasta de las revelaciones de Eduardo Pimentel relacionadas con cruce de acusaciones entre directivos por supuesta compra de árbitros y arreglos de partidos.

Desde hace unas semanas se viene mencionando que Pérez tiene una mala relación con el técnico Osorio. El directivo aseguró que "pronunciarme sobre rumores de redes sociales no me gusta mucho, son temas que van surgiendo no sé con qué intención. Hay una cosa clara y es que para llevarse bien con una persona no se necesitan las mismas ideas, sino el mismo respeto. Con Osorio no pensamos igual, tenemos diferencias, pero lo respaldamos en su trabajo. Debatimos muchos temas y el a veces no está de acuerdo con nosotros y viceversa, pero eso no significa que tengamos una mala relación”.

El presente indicó que ni en la Liga, ni en la Sudamericana aparecen los resultados. La última semana registró una derrota 2-1 contra Patriotas, colero del campeonato, y el empate con River, que no es de los más grandes y poderosos del fútbol uruguayo.

“Han sido momentos difíciles, creo que estamos en deuda con nuestra hinchada. Tenemos que ser autocríticos y adoptar los correctivos para enderezar el camino. Quedé satisfecho con el juego de ayer, aunque seguimos en deuda, se viene lo más importante de la temporada ahora y hay que alcanzar los objetivos”, comentó el presidente de los 'verdolagas' al darle un vistazo a lo que viene sucediendo en el terreno de juego.

Acá otras declaraciones de Juan David Pérez, presidente de Nacional

Partidos con público en las gradas

“No es descabellado pensar en 8 mil hinchas en el estadio, pero Nacional tiene alrededor de 20 mil abonados, habría que ver como lo manejamos, pero en ese sentido tendríamos el control de las personas que ingresan al estadio para rastrear temas relacionados con el COVID y prevenir el contagio”.

Dirigencia del fútbol colombiano

“Cada tema nos divide. Se arman divisiones (entre los directivos) de manera que no entiendo. Hay dos que me duelen, una es la de los viejos y la de los nuevos. Hay dirigentes que han aportado siempre al fútbol colombiano y estamos los nuevos con ideas frescas y todos tenemos cabidas. La otra es la de los dueños y los empleados, que me parece incomoda igualmente”.

Revelaciones de Pimentel

“Es un tema complejo, hoy los dirigentes estamos bastante alejados. No sé si esta misma polarización del país nos tiene en orillas tan diversas. Tenemos muchísimos retos, cuando las circunstancias lo permitan tendremos momento donde nos diremos todo con respeto. Estas declaraciones solo hacen daño, tenemos que trabajar unidos en todos los temas y discutir todo en las asambleas”.

Caso Felipe Aguilar y Santos, de Brasil

“Aún no hemos recibido los pagos del Santos por Felipe Aguilar. Ellos tuvieron cambios en sus directivas y debo agradecer que hace ocho días se comunicaron con nosotros y nos dijeron que presentaran una nueva propuesta”.

Arbitraje en Colombia

“El arbitraje hay que reformarlo, en Nacional estamos de acuerdo en mejorar ese tema, tenemos el VAR, pero los que juzgan son los que se equivocan también en la cancha. Nos hemos quejado, pero en la siguiente fecha asignan al árbitro para algún partido”.

Formación de jugadores jóvenes en Nacional

“Hay jugadores que son de la región y tienen la oportunidad de vivir con sus familias en sus casas, pero otros vienen de otras partes del país y tienen que vivir en la casa club y hay que hacer un acompañamiento completo para que los futuros profesionales lleguen bien formados cuando puedan debutar”.

Caso Gustavo Torres

“En Nacional apoyamos 100% a Gustavo Torres, pero lastimosamente no se pudo. El profesor Osorio siempre le brindo su mano, no le debemos nada al jugador, hicimos todo lo posible para que brillara con nosotros”.