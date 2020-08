Juan Fernando Caicedo: “Los jugadores más talentosos en el mundo, para mí, son los colombianos”

El delantero Juan Fernando Caicedo llegó a Deportes Tolima luego de su paso por el New England Revolution del fútbol estadounidense. En Ibagué tiene nuevas ilusiones, como es salir campeón del torneo del fútbol colombiano con un técnico que lo pidió, Hernán Torres, tal como le aseguró a GolCaracol.com.

¿Cómo califica su paso por Estados Unidos?

“Sobresaliente, en cuanto a los minutos que jugué, en promedio, fueron trece partidos donde pude anotar 5 goles. Cuando llegué me adapté muy fácil, pero lastimosamente me lesioné y me perdí casi un mes, después el equipo tenía una racha negativa, pero al final nos pudimos reponer y clasificamos a los playoffs. Fue algo muy positivo y espero que se vuelva a dar la posibilidad, pero ahora solo pienso en hacer las cosas bien con el Deportes Tolima”.

¿Qué diferencias hay entre el fútbol estadounidense y el de Colombia?

“De acuerdo con el nivel, puedo decir que son muy parecidos a nivel de jugadores, hay jugadores de mucho talento y otros del montón. Es un fútbol mucho más rápido, de ida y vuelta, vertical, intenso, pero también está el jugador talentoso como en el colombiano. Los jugadores más talentosos en el mundo, para mí, son los colombianos. En unos años el fútbol de Estados Unidos la gente lo verá más”.

Ahora llega a Deportes Tolima, ¿Cómo se ha sentido en la ciudad de Ibagué?

"Bien, entrenando fuertemente, esperando que empiece el torneo, con muchas ganas de que sea lo más pronto posible".

¿Cómo se ha sentido con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico?

"Bien, ya conocía al cuerpo técnico, exige mucho y trabaja muy bien, esperamos que las cosas nos salgan de la mejor manera. Un grupo excelente, con mucho talento y recorrido"

¿Hernán Torres influyó en su decisión para ir al Tolima?

"Yo creo que sí, pero nadie te va a regalar nada. Es más fácil cuando el técnico te conoce, te pide, quiere que tú llegues a su equipo porque sabe lo que puedes aportar, pero todo es en base a tu trabajo. Somos 27 jugadores que vamos a pelear un puesto. El profesor aceptó mi llegada, al igual que yo, nos conocemos, él te exige mucho, saca lo mejor de ti"

¿Cómo cree que será el retorno del fútbol sin los hinchas?

“A veces se ha tenido que jugar un partido sin público por diferentes razones, la gente puede que no vaya a ver al equipo, puede que el estadio esté sancionado, pero siempre la hinchada es muy importante, es el jugador número 12, se siente el empuje. Sí se va a sentir un poco la ausencia, estamos acostumbrado a la presión, a las caravanas afuera del estadio, a la gente afuera del hotel. Independientemente, la hinchada te va a exigir ganar”.

¿A qué aspira el Deportes Tolima en 2020?

“Tolima ha armado un buen equipo, en los últimos años ha estado peleando en lo más alto. Lo importante es la armonía del equipo, como se maneje desde los entrenos, para nadie es un secreto que hay un buen equipo y un excelente cuerpo técnico, ojalá que cuando nos conozcamos hagamos las cosas de la mejor manera, darle a la hinchada lo que quiere, primero clasificar a las finales y ahí pelear el título, lo tenemos que trabajar todos".

Por Néstor Ibarra / @Nestoribarraram