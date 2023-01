Juan Fernando Quintero: “Vengo a Junior a ganar, competir a alto nivel; sé que estoy en un grande”

Juan Fernando Quintero ya es oficialmente refuerzo del Junior de Barranquilla. Y este domingo la prensa escuchó las primeras palabras del volante como jugador del equipo ‘tiburón’.

“Complacido de estar acá, se lo dije a don Fuad Char desde el primer día, el cariño de la gente, eso me movió mucho más y todos saben lo que pasó, pero el deseo de todos es de darles alegría, ya que mostraron ese cariño. Esto es fútbol, vengo a ganar, competir a alto nivel, sé que estoy a un equipo grande de Colombia, que nos representa. De parte mía devolverles eso con fútbol. Hay expectativa y este año va a prometer mucho para nosotros”, afirmó de entrada el nuevo ‘10’ del elenco atlanticense.

Acá más declaraciones de Juan Fernando Quintero:

*La experiencia y la juventud en este Junior modelo 2023

“La verdad que he tenido la oportunidad de ver jugar al equipo, todos tienen mérito, los jóvenes que vienen del Barranquilla FC y han hecho las cosas bien. El ‘profe’ Arturo Reyes los conoce. Que nos acoplemos todos juntos, porque somos todos los que sacamos adelante las cosas, estoy contento, así uno tenga la edad uno debe tener es pasión como niño y joven”.

*La bienvenida de Carlos Bacca y Sebastián Viera

“Hablar con los capitanes, referentes, es un orgullo grandísimo. Conozco mucho a Carlitos Bacca, estuve muchos años en la Selección con él. Sebastián Viera me llamó y me dio la bienvenida, desde el primer momento me sentí con alegría de venir y competir y que todos nos juntemos y creamos que vamos a hacer cosas importantes. Desde que estemos compenetrados las cosas irán bien”.

*Su estado físico

“En el caso mío siempre me preparo bien, siempre hay especulaciones de mi físico, pero hace parte del fútbol. Estoy donde quiero estar y con la ayuda de mis compañeros daremos lo mejor, no soy solo yo. Cuando uno gana cosas, las ganas es el equipo, mi estado físico sabemos de la experiencia del doctor, él lo vio, lo manejó como era y no tengo más que decir, vengo preparado de Argentina”.

*Jugar en la ‘casa’ de la Selección Colombia, una motivación

“La verdad que sí, por algo es la casa de la Selección Colombia, he sentido ese apoyo siempre, desde el 2012 he venido a este estadio con la Selección, ahora verlo cada 8 o 15 días, es un aliciente porque he sentido ese calor, esa voz de aliento y creo que si la hinchada esta compenetrada con nosotros todo va a fluir. Es una oportunidad única, mi familia lo sabe y don Fuad sabe también”.

*Su promesa a la hinchada del Junior de Barranquilla

“Decir que vamos a ganar es un signo de pregunta, pero con el trabajo diario, con la mentalidad fuerte, jerarquía que tenemos, yo puedo decir que vamos a tratar de dar todo. Los resultados hacen parte del fútbol pero el ganar conlleva muchas cosas. Es un bonito proceso, tenemos un gran equipo, vamos a apuntar a todo, debemos tener mentalidad de que lo que apuntemos lo ganemos. Dentro del campo fluyo con lo que es mi juego, no me traiciono pero hace parte de unas tácticas y mensajes del profesor que lo llevaremos al campo”.