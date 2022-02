Julio Comesaña: "A mí me han dado duro con sanciones y no me han servido para nada"

El entrenador del 'poderoso', Julio Avelino Comesaña, explicó en Blog Deportivo, de ‘Blu Radio’, las razones por las cuales no quiso estar en la rueda de prensa, después de la derrota del Deportivo Independiente Medellín 2-0, a manos de La Equidad, en el estadio de Techo.

El uruguayo no quiso responder a la primera pregunta, y se quitó el tapabocas para realizar un anuncio. Su queja con el arbitraje era evidente que lo hizo saber, a tal punto, que no habló más y decidió irse.

Felipe Pardo era quien lo acompañaba en el salón, y en solidaridad con su estratega, tampoco dio declaraciones. Medellín se quedó en la novena posición con nueve puntos, tras la caída contra los ‘aseguradores’.

Estos fueron los apartes más importantes que dijo Julio Comesaña:

TEMA ARBITRAL

“Yo pienso que es un tema cultural de nosotros los sudamericanos, en otro lado a veces pasan las cosas y no se le da tanta trascendencia. Somos duros para juzgar, yo cuando no tengo las cosas bien claras, prefiero no hablar. A mí me han dado duro con sanciones y no me han servido para nada”.

LOS FALLOS CONSTANTES

“Ya ni siquiera el error lo tomamos como algo humano, pero a mí me da la impresión que está listo para legalizar cosas que no son legales y lo hablo en general. Ni a favor, ni en contra”.

JUGADORES QUE SE VAN RÁPIDO AL EXTERIOR

“Yo creo que es un tema bien profundo, no hay un seguimiento general para aquellos jugadores. Entonces en los clubes a partir de las divisiones menores se refuerzan o en el exterior en mercados accesibles. Hoy estamos en la sexta fecha y yo pienso que cualquier club puede tener necesidades. Tolima en ese sentido ha sido un gran ejemplo. Siempre vende y tiene buen equipo, hace muchos años”.

IRREGULARIDAD DEL MEDELLÍN DE VISITANTE

“Hay varias cosas, el equipo nuestro a excepción de Pons (acoplarse a la altura), los demás son todos jugadores que terminaron el campeonato. La llegada de Pardo genera expectativas muy importantes. Construir un equipo en tres semanas es muy difícil. Estamos en un periodo de tratar de estabilizarse. Queremos salir de ese 50% de rendimiento, el grupo trabaja bien”.

