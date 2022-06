Julio Comesaña: "Así tenga un contrato, si yo tengo que agarrar las maletas e irme, lo hago"

Independiente Medellín superó este jueves con abultado marcador de 5-1 sobre Equidad en la fecha seis de los cuadrangulares semifinales de la Liga del fútbol profesional colombiano y quedó segundo en el grupo B, con 11 puntos, solamente superado por el Deportes Tolima, que consiguió 13 unidades y jugará la final ahora contra el Atlético Nacional.

Luego del abultado triunfo frente a los 'aseguradores', Julio Avelino Comesaña, director técnico del cuadro 'poderoso', atendió a los medios en rueda de prensa y se refirió al gran partido de sus dirigidos.

“Hoy pasó algo que nadie se imaginó que podría pasar, porque La Equidad es un equipo bien trabajado. Es una noche que dignifica el fútbol, por lo que hizo La Equidad y nos muestra con un equipo con integridad y dignidad, que vino a buscar un buen resultado. Estamos satisfechos por esto, gracias mis jugadores que tuvieron una correcta actuación”, afirmó el 'charrúa', acerca de la confrontación en el estadio de Techo, en Bogotá.

"Tengo contrato con el club hasta diciembre, no hemos hablado del segundo semestre. Yo estaré a la espera de una conversación. Hay muchas cosas por hacer y muy poquito tiempo. Por más de que tenga un contrato, si el club piensa que no se debe seguir, nos vamos y si yo tengo que agarrar las maletas e irme también hablo y digo que me voy. Nunca me ha atado el dinero y mucho menos ahora", afirmó el estratega, sobre su futuro en el Independiente Medellín.

"Creo que lo que hizo este equipo y cómo cerraron esta noche, ha sido algo maravilloso. Que miren para atrás y que se fijen de dónde vienen y a lo que se apunta a futuro", finalizó diciendo Comesaña, quien se mostró contento con lo que realizó su grupo en el semestre y en el último partido.