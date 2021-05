Julio Comesaña: "Jarlan Barrera hoy tiene ráfagas de buen fútbol, lo veo irascible y fastidiado"

Atlético Nacional cerró su temporada en la Liga colombiana luego de caer eliminado contra La Equidad , en Medellín, y Jarlan Barrera es uno de los jugadores señalados por la afición, en esta nueva debacle 'verdolaga'.

Si bien el mediocampista samario aportó todo su talento durante el 'todos contra todos', en donde el club antioqueño terminó primero, en los cuartos de final contra los bogotanos mostró poco Barrera Escalona.

Y alguien que conoce muy bien al futbolista es Julio Comesaña , quien lo dirigió en el Junior de Barranquilla . Además, fue el entrenador que le dio la oportunidad en el profesionalismo al volante de 25 años.

En 2014 el estratega uruguayo se la jugó por Jarlan Barrera, quien por ese entonces no era reconocido en el fútbol colombiano , y a partir de ahí comenzó una gran historia entre el jugador y el orientador.

Juntos, levantaron la Copa Colombia en 2017, además de la liga local en 2018 y el subcampeonato en la Copa Sudamericana del mismo año. Por esa razón, GolCaracol.com decidió contactar a Comesaña López para charlar sobre la actualidad de quien hoy milita en Atlético Nacional.

¿Cómo ve el presente de Jarlan Barrera, en el cuadro antioqueño?

"Yo tuve un Jarlan que no se ha repetido, tal vez se repite en ráfagas de 15, 20, 25 minutos. En Junior fue un jugador de 90 minutos, tenía diferentes funciones y las hacía, jugaba con gran inspiración. Era capaz de desarmar cualquier defensa y pasan los años y él ya está grande y, con todo respeto, le he visto chispazos, no al que vimos".

¿Qué tenía antes Jarlan que ahora le falta?

"En Junior encontró su espacio y ahora no lo encuentra como él quisiera, lo veo muy irascible y fastidiado por cualquier cosa, él no es eso, él es otro cosa. Demuestra impotencia porque no logra hacer lo que quiere hacer, esas cosas muestran que no está cómodo y bien".

¿Qué cree que necesita el futbolista para retomar ese buen nivel?

"Con Osorio no tenía continuidad, ahora sí la tiene. Guimaraes confía mucho en él, todos necesitamos llegar a un sitio donde nos sintamos bien, que nos vamos a potenciar, que vamos a estar felices y contentos. Hace mucho no hablo con él, pero conociéndolo él necesita una situación especial, como cualquier ser humano, en el trato, en la compañía y en muchas cosas".

¿Hasta dónde cree que podrá llegar el talento de Jarlan Barrera?

"El fútbol de hoy en día es de momentos, no puedo decir que va a llegar al gran nivel del fútbol, eso depende de él, pero no puede dejar pasar el tiempo porque hoy aparecen jugadores con menos tiempo, pero con más determinación, dispuestos y decididos a triunfar. Jarlan no debe dejar pasar sus momentos y debe aprovecharlo al 100%. Le deseo lo mejor, pero es una decisión de él y de más nadie".

