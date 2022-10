Julio Comesaña: "Junior es un equipo con determinación, entereza y sale a pelear por el resultado"

Junior de Barranquilla no se da por vencido. Este domingo 9 de octubre, consiguió un resultado más que importante, tras vencer 0-1 a Atlético Bucaramanga , en condición de visitante, lo cual le permite seguir en la pelea por entrar a los ocho. Por eso, la alegría en el equipo no se hizo esperar, como fue el caso del entrenador Julio Comesaña.

En rueda de prensa posterior al compromiso, el director técnico, quien llegó a las filas del club 'tiburón' con el objetivo de salir de un momento complicado, habló del rendimiento de cada uno de sus dirigidos, las mejoras que han mostrado, lo que aún falta y la situación de algunos de los futbolistas que no estuvieron en el compromiso.

Publicidad

¿Qué destaca del Junior de Barranquilla?

"Iniciamos bien el partido, con llegadas importantes, jugando rápido, pero después perdimos el balón y se lo terminamos regalando a Bucaramanga, que nos generó una superioridad numérica, metiéndonos contra los palos. Sin embargo, no nos crearon tantas opciones claras, salvo el penalti que atajó Sebastián Viera. Luego mejoramos, con las líneas cerca y eso hizo que ganáramos. Fue un partido muy duro, pero confirmé que esta es plaza buena para mí porque ya son 18 años que no pierdo un partido acá y eso no es común; son lugares donde las cosas le salen bien a uno".

¿Cómo trabajar la parte ofensiva?

"El trabajo que se hizo fue espectacular. Se hizo un trabajo defensivo, con el que se atacaba a Bucaramanga, con la pelota en los pies y teniendo una salida clara. Tenemos 18 jugadores, no más, ya que algunos jugadores están lesionados y otros no pueden venir, como es el caso de Iván Rossi porque tendría que sacar a un extranjero, como Fabián Sambueza, Luis González o Sebastián Viera. A Carlos Bacca lo estamos cuidando porque lo necesitamos al 100% para los partidos que se vienen. Aún así, el equipo tiene determinación, entereza y sale a la cancha a pelear por el resultado".

Jugadores del Junior celebran un gol. Colprensa

¿Qué decir del arbitraje de este juego?

"No voy a hablar de ello. Hay cosas que me gustan y otras que no, pero no me voy a meter en ese tema".

¿Le faltó intensidad al equipo?

"Una cosa es la intensidad para correr, pero si lo miramos desde la complejidad, que es lo que realmente importa, ya que es un tema conjunto, a gran velocidad en espacios cortos, acciones complejas, en fin. Supimos manejar las cosas, se hizo un partido diferente y estuvimos cerca de anotar más de un gol".