Julio Comesaña: "La final será formidable, con Millonarios, el mejor del torneo y Junior, un grande"

Este miércoles, el Junior de Barranquilla pudo darle vuelta a la semifinal de la Copa Colombia y eliminó al Unión Magdalena en los penales. El cuadro 'tiburón', que había caído 0-1 en el Metropolitano, pudo revertir la serie en el Sierra Nevada y Sebastián Viera terminó siendo el héroe al detenerle un penalti a Juan Pablo Vacca.

Julio Comesaña , que el domingo pasado fue elegido como el reemplazante de Juan Cruz Real, analizó lo que fue el encuentro en Santa Marta. El estratega uruguayo percibió una superioridad del 'ciclón bananero' en la primera parte, pero reconoció que su equipo "despertó" en los últimos 45 minutos y pudo forzar los penaltis gracias a un gol de Fabián Sambueza.

"Yo pienso que empezamos bien el partido, pero a raíz de errores en la entrega en la zona media del campo, nos robaron balones, estuvimos muy imprecisos. Varios balones los cortaron y se fueron hacia el arco. De todas maneras el griterío de la gente, pero yo nunca vi a Sebastián (Viera) sacando del ángulo. Estaban cerca, andaban ahí, jugaron, estuvieron mejor que nosotros. En el segundo tiempo ajustamos a esas cosas, hablamos de que teníamos que tener precisión en la entrega. Estábamos buscando, a ver si ofensivamente acelerábamos para buscar otras alternativas", empezó señalando Comesaña en rueda de prensa.

Para el entrenador del 'tiburón', el mérito es de sus jugadores, que con poco tiempo pudieron motivarse para salir adelante de una situación complicada y así instalarse en la final de la Copa Colombia, a la cual no llegaban desde el 2017, cuando vencieron al Independiente Medellín, precisamente bajo el mando de Comesaña.

"No hablamos mucho, no hubo casi tiempo para hablar. Ni siquiera hubo una propuesta muy amplia en detalles; sino sobre lo que han venido construyendo. Yo creo que el equipo tiene jugadores para jugar un fútbol de más posesión de pelota, pero utilizándola bien, y no atacando muy rápido siempre. Ganar seguridad defensiva. El fútbol me ha enseñado que el que defiende mal no gana, es muy difícil; pero el que defiende bien está muy cerca del triunfo. Encontrar un equilibrio y tratar de estabilizar una manera de jugar que dé resultados. Hoy nos fue bien, era muy importante, veremos si podemos seguir mejorando", sentenció el entrenador 'charrúa'.

¿Qué más dijo Julio Comesaña?

Sobre sus expectativas de la final contra Millonarios:

"El remate de la Copa va a ser formidable, porque ahí está el mejor equipo, hasta ahora del torneo y ahora se mete Junior que es un equipo grande del país. Me parece que va a ser otra fiesta muy linda del fútbol en Barranquilla, en Bogotá y en todo el país".

Sobre la ventaja que tiene Millonarios, en cuanto al calendario:

"Es insólito porque Millonarios va a estar diez días sin jugar para enfrentarnos a nosotros. Esas cosas no deben ocurrir".

Sobre la herramienta para romper el récord negativo como visitantes:

"No fue tan difícil (romper el récord negativo que tenía el Junior afuera del Metropolitano), hay buenos jugadores. Cuando hay buenos jugadores y están dispuestos a sacar lo que tienen adentro, no que la motivación venga de afuera. Le echaron mano a la tarea y lo logramos. Me parece que hicieron un gran partido, que trabajaron bastante bien en lo colectivo".