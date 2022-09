Julio Comesaña le mandó un mensaje a Millonarios: "Cuando Junior juega una final es favorito"

Este miércoles, se llevó a cabo la final de ida de la Copa Colombia 2022 en el Metropolitano. El Junior de Barranquilla venció por la mínima a Millonarios , gracias a un gol de cabeza de César Haydar, al minuto 61'. Julio Comesaña, timonel de los 'tiburones', analizó lo que fue el partido y lo que será la vuelta en El Campín.

"Yo no puedo hablar de lo que salió a hacer Millonarios, yo puedo imaginar. Nuestra intención en el inicio de partido era limitar a Millonarios, en el control de la pelota, tratar de disputarle el balón y de no darle chances, con un sistema defensivo nuestro más férreo, más fuerte. No darle chances de que se fuera en ventaja, porque nosotros necesitábamos ganar el partido. En el segundo juego hicimos unas modificaciones para generar más juego, tener más profundidad y lo logramos. De todas maneras no era fácil llegar a posición de gol. Pero seguíamos controlando el partido, creo que la única chance de Millonarios fue en el primer tiempo, que atajó Viera. Al final con un remate de cabeza de Haydar anotamos el gol que nos da el triunfo; pero incluso en el remate del partido creo que llegamos varias veces a posición de arco, de área", empezó señalando Comesaña en rueda de prensa.

El experimentado entrenador 'charrúa' celebró la victoria por dos razones. La primera, le da una ventaja para encarar el partido decisivo en Bogotá. La segunda, tendrá tiempo para enfocarse en la clasificación al grupo de los ocho, antes de tener que trabajar el partido en El Campín el próximo 2 de noviembre.

"Estamos contentos con este triunfo, nos permite encarar ahora la liga y ya veremos, de aquí al 2 de noviembre, falta mucho tiempo", sentenció.

¿Qué más dijo Julio Comesaña?

Sobre la posibilidad de diseñar un plantel y su continuidad en el Junior:

"Uno a veces tiene la posibilidad de diseñar un plantel, no llenar una bolsa de jugadores. Y saber antes de empezar a trabajar, a qué va a jugar con los jugadores que trae o que tiene. Nosotros no tenemos eso en este momento. Tenemos un grupo que ya está armado con una idea, donde se veían cosas importantes, que yo puedo o compartir o que no. No quiere decir que sea una verdad sobre una mentira. Lo que tenemos que hacer ahora es armar estrategias partido a partido. Yo no estoy tratando de construir un equipo que sea brillante, que tenga 90% de posesión. Acá tenemos jugadores con experiencia, con recorrido, muchos de ellos, con algunos nos conocemos. Tenemos que tratar de utilizar todos los elementos del plantel que estén a nuestra disposición para cada partido. Aquí no tenemos la chance de vamos a jugar bien, si ganamos es porque algo bien hicimos, si no hubiéramos perdido 4-0. Si sigo aquí, veremos si podemos diseñar un plantel para jugar más claro y poder decirles antes de que empiece 'nosotros vamos a jugar a esto'".

Sobre las posibles bajas que sufrirá:

"Amanecerá y veremos (risas). Mañana saldrá el Sol nuevamente y puede que la lista (Uribe, Rosero, Rossi, Hinestroza, Bacca, los jugadores que están con alguna limitación física) no sea tan así, vamos a esperar la revisión médica esta noche. Yo confío que lo de Rosero no sea tan grave".

Sobre la continuidad de los jugadores de experiencia:

"Esta situación la tienen que enfrentar los mayores, no es para meter a los chicos a ver qué pasa. Y después decirles que no sirven. En algún momento nos van a dar la mano seguro, pero en un equipo que este fortalecido anímicamente y en su juego. Mañana evaluáremos cómo están los jugadores y haremos una lista de 20 jugadores contra el Deportivo Cali".

Sobre la manera de encarar la vuelta:

"Para nosotros (el triunfo) es muy bueno porque venimos en una seguidilla de partidos y estamos en una situación apremiante con los puntos de liga. Ahora podemos encarar, vamos a tener días para trabajar y recuperar, entonces nos viene muy bien esto. Y creo que a Millonarios también, cuanto más descansados lleguen los dos equipos se verá un mejor espectáculo. Cuando Junior juega y cuando está en una final es favorito siempre, a mi no me molesta, me encanta porque es que lo valoran a uno y valoran al equipo. Y Millonarios es favorito porque si se mira la tabla y la distancia de puntos que lleva con todos es alarmante y nadie le regaló los partidos".