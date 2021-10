Julio Comesaña: "No me voy contento, pero sí tranquilo con el nivel que tienen mis jugadores"

El estratega uruguayo Julio Comesaña habló del empate a dos goles de Independiente Medellín , en condición de local, frente a Tolima.

Sobre el compromiso, Comesaña comento que "llegamos con pocos jugadores al partido. Muchas veces en el fútbol, el resultado es producto del juego. Esta noche me voy con una gran satisfacción, estábamos enfrentando al campeón de Colombia y pienso que nuestro segundo tiempo fue excelente".

Además de esto, el estratega resaltó el comportamiento que tuvo el 'poderoso' dentro del terreno de juego. "Me hace tener confianza en el equipo. Ese último gol habrá que mirar, no me voy contento, pero con la tranquilidad del nivel que están tomando los jugadores", argumentó.

Más declaraciones de Julio Comesaña

*Sobre el regreso de Agustín Vuletich

"Si lo miramos desde el punto de vista de los goles es maravilloso, él es un hombre que en el área siempre le cae la pelota, él sabe donde está parado. Nos alegra porque eso nos fortalece a nosotros".

*Sobre los puntos perdidos frente a Nacional y a Tolima

"Hemos tenido nueve jugadores lesionados, remontar un resultado a Tolima cuando vas perdiendo 1-0 es difícil, si empatamos es bárbaro y maravilloso. Pero pasó lo que pasó y listo".