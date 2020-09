Julio Comesaña, cero estrés: “No me voy tan preocupado, perdimos con situaciones confusas”

El fútbol volvió en Colombia y con esto, todo lo que gira alrededor de los partidos. Por eso vale la pena destacar las palabras de Julio Comesaña tras la caída del Junior 2-1 sobre América de Cali, en el juego disputado este martes en el Romelio Martínez, de Barranquilla.

Pese a la derrota, el técnico uruguayo valoró el esfuerzo de sus dirigidos y se mostró confiado de cara al partido de vuelta, que se llevará a cabo el próximo viernes en el estadio Pascual Guerrero.

“Pienso que el equipo hizo una gran tarea. Me gustó el trabajo que hicieron. Perdimos con situaciones confusas. No me voy tan preocupado, el partido para nosotros era lo que era”, señaló Comesaña en rueda de prensa.

De hecho, el técnico del Junior no dejó pasar de lado la expulsión en el primer tiempo de Germán Mera. Situación que, para el estratega, desequilibró el compromiso.

“La expulsión fue un perjuicio muy grande. Los jugadores tuvieron que hacer un esfuerzo grande. Lo dieron todo, pero no conseguimos el resultado. Si a los 20 minutos pierdes un futbolista contra un equipo como América, siempre se va a complicar”, aseveró.

Al final, afirmó que “estoy tranquilo porque se controló al América. Lamentablemente esas dos situaciones terminaron en gol, pero ahora debo poner todo lo que pasó, no sacaré una conclusión ahora".

