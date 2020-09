Alejandro Comesaña: “Mi papá no renunció al Junior por Teófilo Gutiérrez, se fue bien con todos”

Más de uno todavía no puede creer la sorpresiva salida de Julio Comesaña de la dirección técnica del Junior. Los interrogantes sobre esa decisión no dejan de aparecer y ante el silencio del entrenador, su hijo Alejandro, quiso salir a despejar todas las dudas.

“Se alejó del Junior en un momento que es conveniente. Es un hombre que no negocia valores y por eso renunció a lo que quedaba de contrato. Quería poner un alto en su carrera y era la ocasión indicada”, señaló Comesaña hijo, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

De hecho, tras conocer la salida de su padre, Alejandro quiso publicar un mensaje de despedida en sus redes sociales, que por ahí muchos malinterpretaron.

“Ustedes lo conocen muy bien. Yo lo que quise decir que es que los títulos de mi padre no están en las copas, sino en el gran ser humano que es. Su honestidad y dedicación al trabajo no los negocia. Solo fue un comentario emotivo”, señaló.

Incluso, Alejandro Comesaña argumentó que “mi papá todavía tiene mucho para dar como técnico. A sus 72 años está mejor que yo, que tengo 46. Es una leyenda viviente que seguirá entrenador”.

“Él se fue en el mejor momento. Muchas veces se había ido mal del equipo y cuando no era, pero esta vez no fue así. La relación con los jugadores y con la familia Char (dueña del Junior) está mejor que nunca”, aseveró.

Con esto, quiso salir al paso sobre los rumores que indicaban que Comesaña había renunciado tras la polémica causada por Teófilo Gutiérrez en sus redes sociales.

“Eso no tiene nada que ver con lo deportivo, fue un tema personal de él. Mi padre no renunció por ‘Teo’. A él lo conocemos desde hace muchos años y tiene una relación muy linda con mi familia. Nosotros no podemos opinar sobre sus comportamientos en redes sociales”, sostuvo.

“No hay ningún problema con nadie. De hecho, ahora es el mejor momento de su relación con todos. Simplemente quería irse de buena manera, dejar las puertas abiertas y renovar sus ideas. Sin peleas ni conflictos. De las despedidas de mi padre del Junior, esta ha sido la mejor”, finalizó Comesaña hijo.

