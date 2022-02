Julio Comesaña: “Yo no puedo hablar de fútbol, sin hablar del arbitraje. No quiero ofender a nadie”

Julio Avelino Comesaña salió triste y muy molesto, después de la derrota del Medellín frente a La Equidad, 2-0 en Techo, en la sexta fecha de la Liga colombiana de fútbol, este sábado.

El uruguayo quien estuvo acompañado de Felipe Pardo en la rueda de prensa, se quitó primero el tapabocas para expresar lo que sentía.

“Me voy a sacar el tapabocas para que me escuchen bien y no se distorsione nada. Sería muy bonito venir acá después de un partido de fútbol a hablar de fútbol. Yo no puedo hoy hablar de fútbol sin hablar del arbitraje, de lo que pasó en el primer tiempo y en el segundo. Entonces tampoco estoy en condiciones de entrar en detalles de estas cosas porque no quiero ni ofender, ni agredir a nadie, ni quitarle el mérito a nuestro adversario de haber ganado e hizo los goles”, sostuvo Comesaña.

El entrenador siguió su mensaje de manera contundente: “Y si voy a sentarme aquí (rueda de prensa) para que ustedes me pregunten, puedo decir cosas que no debo decir. Así que yo les pido disculpas, perdón, pero yo me voy a retirar y me voy a quedar callado acompañando a Felipe Pardo”.

Felipe Pardo tampoco quiso responder a la primera pregunta en la rueda de prensa y en solidaridad con su timonel, ambos dejaron el salón y no atendieron a los medios de comunicación después del choque.

