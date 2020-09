Iván Vélez palpita la final de la Superliga: “Mi hija es hincha de Junior y mi esposa del América”

Este martes se jugará el Junior vs. América por la ida de la final de la Superliga 2020 y el exlateral derecho, Iván Vélez, recordó su paso por ambos equipos en charla con GolCaracol.com.

Iván Vélez salió campeón de la liga colombiana en 2008 con el equipo ‘escarlata’, en aquel recordado América que venció en la final al Medellín. Con los ‘tiburones’ levantó la copa Colombia en 2015, tras ganarle la final a Santa Fe, en Bogotá.

Ya retirado del fútbol profesional, vivirá una nueva final entre América y Junior, en compañía de su hija, quien es hincha del equipo ‘rojiblanco’, y de su esposa, quien apoyará a la ‘mecha’.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por América?

“América tiene un tinte muy especial para mí, fue el club que me dio prestigio en mi carrera. Me dio un estatus, me permitió llegar a Selección Colombia y salir campeón. En mi última etapa, tuvimos la oportunidad de mantener la categoría y jugar semifinales, quería ganar la liga, pero no se pudo”.

¿Qué le dicen en las calles los hinchas americanos?

“Son muy agradecidos, tenemos una imagen muy linda por lo que fue el campeonato del 2008. El hincha del club se identificaba con cada uno de nosotros. La estrella 13 tiene mucho valor”.

¿Qué recuerda de su paso por Junior?

“Ahí tuve dos golpes fuertes, la muerte de mi madre y la lesión que pudo dejarme fuera del fútbol. Sin embargo, fue muy grato lo que viví en Barranquilla, me quedó faltando el título, jugamos dos finales, pero se consiguió la copa”.

¿Cómo lo trata el hincha tiburón?

“En las redes, sobre todo, mis mayores seguidores están en Barranquilla, el 50 o 60% de mis seguidores están en Barranquilla. Es una ciudad muy linda, con un equipo que ha hecho las cosas bien en los últimos años”.

¿Cómo cree usted que será esta final?

“Es complejo para los dos, por el tema del coronavirus. América tiene un técnico nuevo, Junior tiene su huella futbolística, que ya se conoce. De América se fue Michael Rangel y Matías Pisano, Junior mantiene su nómina. El equipo que más provecho le haya sacado a la para ganará la Superliga”.

¿Cómo vivirá usted la final con su familia?

“Voy cara y sello, como la final del 2019, si gana Junior está bien, si gana América también, no me comprometo, voy 50/50. Mi hija es hincha de Junior, hasta se pone la camiseta, ama Barranquilla. La final pasada la mamá tenía la del América, la niña la de Junior y yo una roja”.

Por: Néstor Ibarra / @Néstoribarraram