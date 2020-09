¡Junior vs. América! Sebastián Viera: “Tenemos muy pocos días para partidos importantes”

Este martes regresará el fútbol profesional colombiano con la ida de la final de la Superliga, Junior vs. América será el partido que dará fin a la para generada por la pandemia del coronavirus.

Sebastián Viera habló en rueda de prensa este lunes en la ciudad de Barranquilla, dejando claro que a este partido ningún equipo llega como favorito

“Como toda final, muy pareja, llegamos los dos equipos en igual de condiciones, hace casi seis meses que no competimos, es una incógnita”, indicó Sebastián Viera.

A pesar del poco tiempo que se tuvo para prepararse, el guardameta uruguayo tiene claro que su equipo saldrá a ganar esta final.

“Sí, es diferente, es un año distinto. No es una situación normal, será nuestro primer partido después de seis meses. No deja de ser una final, nos encanta jugarla y tenemos que ganarla. Vamos con la mentalidad de que vamos a una final, no de que es nuestro partido”, agregó el arquero ‘tiburón’

Los hinchas son un pilar fundamental para el fútbol, ellos se sienten ilusionados, al igual que los jugadores, tal como lo dejó saber el exVillarreal de España.

“Estamos igual de ilusionados que los hinchas, hace mucho que no nos ven a nosotros que somos muchas veces la alegría de la casa, más como se vive el fútbol aquí en la costa, lo que significa Junior para el barranquillero. Nosotros estamos muy ilusionados”, afirmó el capitán ‘rojiblanco’.

La parte física fue uno de los mayores problemas que se tuvo durante la para, sin embargo, Viera afirma que el conjunto barranquillero se ha venido preparando de la mejor manera posible.

“Ponernos bien físicamente ha sido complicado, lo que mostramos dentro de la cancha es en función al equipo. Estuvimos mucho tiempo trabajando de manera individual, pero el colectivo es lo más importante. Llegamos en buena forma y convencidos de que las cosas nos van a salir bien”, aclaró el guardameta uruguayo.

A Junior se le vienen partidos muy importantes, tendrá la final de la Superliga y a los pocos días tendrá que viajar en Ecuador para poder tener aspiraciones de clasificar a las fases finales de la Copa Libertadores.

“Siempre es importante jugar, vamos a volver a una final. Tenemos muy pocos días para partidos muy importantes. Viene la Copa Libertadores, donde nos vamos a jugar unos tres puntos importantes para nuestras aspiraciones. Eso es estar en Junior, jugar partidos importantes desde el principio”, concluyó Sebastián Viera.