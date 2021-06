Junior y Millonarios, sigue la polémica: el duro y sincero mensaje para Ricardo 'el Caballo' Márquez

Las polémicas por la trifulca y lluvias de improperios que sucedió en los últimos minutos y posterior al partido en el que Millonarios venció 2-0 a Junior no paran. Luego de que varios jugadores del elenco ‘tiburón’ trataran de agredir al delantero Ricardo Márquez, apareció la versión de que el futbolista de Millonarios le gritó en la cara la victoria a los junioristas.

Juan David Rodríguez, jugador del onceno barranquillero, le recordó al ‘Caballo’ que cuando él descendió con el Unión Magdalena en el Torneo Finalización de 2019, fue y lo consoló en medio del llanto y frustración que significa perder la categoría.

Puntualmente, Rodríguez se refiere a su tiempo como jugador de Once Caldas y al juego en que el ‘blanco blanco’ goleó 3-1 al ‘ciclón’ y lo devolvió a la B tras un año en primera, eso sucedió el 29 de octubre de 2019. La imagen de esa noche muestra a Márquez sentado en la grama lamentándose y a Rodríguez acurrucado dándole consuelo.

El texto que acompaña la historia de @jdrodríguezoficial en Instagram dice: “El día que descendiste no te lo grité en la cara ni mucho menos lo celebré, por el contrario, fui a darte ánimo y a decirte que mejores cosas vendrían, pero veo que no lo entendiste, que de mi ejemplo nada te quedó. Celebrar tu victoria en nuestra cara es un acto que no genera nada bueno en estos momentos. Ojalá puedas corregir y entender que de los buenos actos, ¡mejores cosas vienen!. Un abrazo @ricardomarquezg21”.

Solo nos falta esperar si Márquez responde o si se siguen conociendo versiones de lo que pasó en El Campín y que caldeó los ánimos entre dos equipos con bastante rivalidad.

Juan David Rodríguez consuela a Ricardo Márquez. @jdrodriguezoficial