Kevin Dawson no escondió nada tras salida de Cali: "Era feo ver compañeros que no tenían para comer"

Deportivo Cali no ha tenido buen rendimiento en el último tiempo y en el más reciente campeonato, el 'azucarero' remó contra la corriente en el tema del descenso. Kevin Dawson llegó al verde caleño en esta primera parte del año con el objetivo e ilusión de seguir con el buen legado de los uruguayos en el club, como fue el caso de su compatriota Guillermo de Amores.

Sin embargo, pese al optimismo y demás nada fue como esperaba, debido a que a falta de crisis de resultados, también el tema económico del conjunto 'azucarero' hizo 'mella', lo que llevó que rescindiera su contrato con el conjunto dirigido por Jorge Luis Pinto. Dawson ya está en su país natal y allí concedió una entrevista al medio 'Punto penal' en el que contó cómo fue su travesía por el Cali, en una de sus declaraciones destacó que algunos de sus compañeros "no tenían ni para comer".

De entrada, el golero uruguayo manifestó que sufrió amenazas por parte de la hinchada contra su integridad y esa situación lo dejó bastante marcado. "Estaba en mi casa y me llama un compañero. Era abril y nos dice que le calló alguien cercano a la hinchada y que nos cuidemos porque tenían preparado un atentado contra nosotros, imagínate. Que saben dónde vivimos, saben las placas de los carros; llamé a la gente del club y les dije que no iba a salir de mi casa, llevaba a mi hija más grande al colegio en las mañanas", expresó Dawson.

Pero todo no paró allí ya que dio más detalles de cuando les tocó reunirse con ese sector de la hinchada y reveló que en esa conversación le comentaron la triste realidad del Cali, que no estaban al día con los pagos.

"Y con ese panorama, la persona que nos avisa coordina una reunión con la hinchada y yo fui porque me tenían entre 'ceja y ceja', como decimos nosotros. Y luego nos pusimos a hablar en una charla muy cordial, nos explicaron que estaban nerviosos por la situación y por el descenso, que decían que nosotros estábamos al día; que parte de la gente del club le decían que estábamos al día y la verdad era que no teníamos ni para vendarnos; esa era la realidad. Nosotros les explicamos lo que vivíamos en el día a día, en ese caso iba a cobrar un mes y todo lo demás y ahí fue la gota que derramó el vaso, termino el torneo y me voy", reveló.

Igualmente, el guardameta de 31 años contó que en el tiempo que estuvo en al 'azucarero' no cobró varios meses de su salario y que muchos de sus compañeros no tenían para comer.

"Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata... En 5 meses cobré un mes y medio. Si sería caótica la situación económica que pedí pasajes para mi familia y me dijeron que no tenían saldo en la tarjeta para poder pagarlos; Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer", concluyó.

