Las bonificaciones del contrato que tuvo Fredy Guarín con Millonarios y que terminó por justa causa

Para el próximo 16 de 2022 se citó la asamblea de socios de 'Azul y Blanco', que es la encargada de regir los destinos de Millonarios, equipo sobre el que siempre están fijadas las miradas en el fútbol colombiano.

En los días previos de dicha reunión de asociados, en el medio partidario 'Los Millonarios.net' publicaron varios detalles reveladores de los contratos del club con varios jugadores.

Uno de ellos fue el del volante Fredy Guarín, quien llegó en medio de bombos y platillos y que se marchó después de un sonado escándalo personal acontecido el 1 de abril de 2021, en la ciudad de Medellín.

El exjugador de la Selección Colombia, del Porto e Inter de Italia recibía bonificaciones por partidos jugados como titular, si salía de suplente, por asistencia de gol, por gol marcado, por clasificación a Copa Libertadores, por jugar la final de Liga y adicionalmente el pago de una comisión al agente del jugador, según consignó el citado medio en su cuenta de Twitter.

Finalmente, de Guarín se indicó que "el 24 de mayo de 2021 el contrato laboral del jugador fue terminado por justa causa".

¿Fredy Guarín se retiró del fútbol?

La participación de Fredy Guarín en Millonarios fue el último registro que se tiene de él en el fútbol profesional. Desde el 2021 y luego del escándalo de abril, el volante se ha dedicado a atender negocios particulares y no se ha vuelto a vestir de cortos. Por lo visto y aunque no ha vuelto a conceder entrevistas, al parecer no jugará más fútbol profesional.