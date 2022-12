Si de figuras e ídolos en América de Cali se trata, hablar de Adrián Ramos es una obligación. El delantero, de 35 años, nunca ha ocultado su amor por los 'diablos rojos' y así lo demuestra cada vez que salta a la cancha.

El club que lo vio nacer, le abrió las puertas, lo formó y lo impulsó en su carrera, hoy, nuevamente, goza de sus goles como en los viejos tiempos cuando, en 2018, esa relación América-'Adriancho' tuvo su primer título.

Ramos regresó para repetir la historia y cumplió. En 2020, volvió a gritar 'campeón' con la camiseta de sus amores. Pero no es suficiente. El atacante quiere, sí o sí, darle la primera Libertadores a su gente.

Por eso, para conocer más de los deseos de la figura del América de Cali, en entrevista con GolCaracol.com, doña Anayiber Vásquez, madre de Adrián Ramos, contó algunas intimidades del goleador.

"Él está contento. Le pone amor, alma y corazón al equipo. Ese muchacho es americano a morir, ama demasiado al equipo. Toda la vida, mi muchacho ha tenido esa mentalidad de liderazgo. La educación que le di, sirvió. Es muy ordenado y centrado", expresó.

Para nadie es un secreto que el presente de Ramos es maravilloso. Lo demuestra con goles, asistencias y su gran liderazgo en el terreno de juego, comandando a los más jóvenes, que ven en él un ejemplo a seguir.

"Cuando Adrián juega, América es otro. Tiene recorrido, experiencia, jugó varios años afuera del país. Se hizo en Europa, piensa distinto. Él le habla mucho a 'Santi' Moreno y a la mayoría de muchachos para que aprendan. Son pocos los jóvenes del América que han jugado Libertadores y ahí, Adrián ha sido fundamental", afirmó doña Anayiber.

Pero, a su edad, hablar del retiro comienza a tomar mucha fuerza. De hecho, su madre ya le ha pedido que deje el fútbol. Sin embargo, 'Adriancho' tiene sus objetivos claros y sabe por qué aún no es momento.

"A veces lo siento aburrido, a veces contento. Le digo que si ve que no puede más que se retire. Además, ya lleva muchos años y ya cumplió todo. Sin embargo, me dice que no, que espere, que quiere ganar la Libertadores con América y seguir aportando en el club", sentenció en diálogo con Gol Caracol.

Iván Vélez, más que un excompañero del América de Cali, gran amigo de Adrián Ramos

El exlateral que vistiera la camiseta 'escarlata', entre 2007 y 2009 y también en 2017 y 2018, habló con GolCaracol.com. Allí, no ocultó su felicidad al ver el excelente rendimiento de su amigo.

"Me deja muy contento lo mostrado por Adrián. Marca una diferencia por experiencia, sus movimientos, la trascendencia en el grupo. No esperaba menos de una persona trabajadora, luchadora y humilde. Siempre entrega todo por la camiseta", dijo el exfutbolista.

En sus declaraciones, Vélez se atrevió a revelar algunas conversaciones que ha tenido con Adrián Ramos sobre la posibilidad del retiro. Eso sí, también dejó claro que, por ahora, no está entre sus planes.

"Voy año a año. Ahorita tengo la ilusión de la Copa Libertadores. Sabemos que es una deuda para el América, Adrián es la representación del hincha americano en la cancha. Y se lo merece. Está corriendo, luchando y eso contagia", finalizó Iván, que jugara también en Quindío, Once Caldas, Junior, Orsomarso e Independiente de Argentina.