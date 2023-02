Leandro Castellanos: “Hay formas de irse del fútbol, y llegué a la conclusión que era mejor parar”

En las recientes horas una de las noticias en el ámbito del fútbol colombiano se dio por parte de Leandro Castellanos, quien confirmó su retiro como profesional, tras una exitosa carrera en el balompié colombiano.

Por eso, este miércoles, el exarquero nacido en Toledo, Norte de Santander, habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y se refirió a lo que fue la dura decisión de ‘colgar los guayos’.

“Me preparé fuerte, en diciembre cogí terapia, y le dije a mi familia que iba a darle duro a otra gloria más y me voy. Venía con esa mentalidad y al décimo día de pretemporada me desgarro, sabía que algo iba a cambiar la situación, el desgarro no es grave, pero hicimos un estudio del por qué de la situación. Un musculo lacerado, ya no es flexible, y cuando que se le llame a la competencia va a ceder, analizamos la situación que tenía muchos detalles más, y llegamos a la conclusión que era el momento de parar, por ética, por cuida mi salud, y que mi familia me vea bien. Siento que Santa Fe conformó un gran equipo y necesita al 100 por ciento de todo. No tengo cómo garantizarle hoy que no vuelva a pasar”, contó Castellanos.

Acá más declaraciones de Leandro Castellanos:

*Santa Fe y la tranquilidad de su retiro

“Santa Fe ha tratado increíble, todo ha sido bueno. Llegamos a la conclusión, uno siempre va a pelear con el ego, pero ya pasa a un segundo plano y no he dimensionado nada, pero puse el retrovisor y sé que se hizo algo, el deporte es cruel en algunas cosas, pero es muy lindo, hay formas de irse y creo tome la mejor”.

*La familia, algo clave para su decisión

“Yo soy muy respetuoso de la familia, con la ética, el profesionalismo, pero es mi trabajo y lo hice hasta el último día del trabajo. Mi proyecto de vida ahora es mi familia, es doloroso, de pronto mi esposa no, veníamos hablando, me ha visto levantarme de seis operaciones. La niña es más sentimental y mi hijo es muy futbolero. Pero le dije a mi hija que vas a ganar un papá, que te lleve al colegio, el fin de semana al partido, lo que nunca he hecho, uno termina siendo un padre ausente por la labor”.

*¿Qué hará ahora Leandro Castellanos?

“Por ahora el bichito del fútbol en campo, o de técnico, o de asistente, no me ha apasionado, no me llama, y para hacerlo hay que hacerlo con pasión, La parte administrativa sí me gusta, hay cosas por hacer en el fútbol, hay muchas cosas por explorar, la labor social es algo que me apasiona. Enseñarles a mis hjos el don de servir, me voy a dedicar muy fuerte a eso, servirle a las personas que no tengan tantas posibilidades”.

*Sus convocatorias a Selección Colombia

“Hasta la era José Pékerman me llegó convocatoria. No tuvimos una buena noche, jugué fue contra Corea del Sur, en Corea, y perdimos 2-1. Esa vez me marcó Heung min Son, que es uno de los ídolos de mi hijo, cuando él empezó con el tema, yo le dije que ese loquito me debe algo”.

*Su opinión del proceso de Néstor Lorenzo

“Están buscando ver nuevos talentos, cada convocatoria está cambiando mucho, es una dinámica nueva, está buscando eso el profe. Él esta tratando de buscar más jugadores rápidos, atletas, para equipararse al nivel mundial, pero ya debe empezar a enfocarse en darle juego de conjunto a una base sólida, tener sinergia, hay que hace familia, camerino, esos son los procesos exitosos”.