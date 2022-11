Leonel Álvarez, abrumado tras la derrota contra Pasto: "Es inexplicable, la victoria estaba lista"

Este sábado, Águilas Doradas sufrió una "inexplicable" (como la describió Leonel Álvarez ) derrota contra Deportivo Pasto, en la quinta fecha del Grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga II-2022. El equipo de Rionegro ganaba 3-2, pero en el tiempo de adición los 'volcánicos' le dieron vuelta al compromiso (3-4) y pusieron en peligro la que sería la primera final para los 'dorados'.

Álvarez expresó que ya tenían los tres puntos "en la mano y se nos fueron". Esa victoria los acercaba a la final, pero ahora deberán esperar al resultado entre Medellín y América (el 'Poderoso de la Montaña' está 1-0 arriba, después de los primeros 45 minutos) para tener claras las cuentas de cara a la última jornada. Águilas cerrará el grupo contra la 'Mecha' el próximo miércoles 30 de noviembre (a partir de las 6:30 p.m.), en el Pascual Guerrero.

Publicidad

"Le pedíamos al equipo que con un 2-0 tocaba mantener la calma y prolongar la secuencia de pases. Pero mire que los goles de ellos fueron aislados, balones cruzados. Hoy nosotros convertimos tres goles y hubiéramos podido hacer 4-5, pero no tuvimos la solidez defensiva que hemos tenido en otros partidos. Sacamos muchos partidos en cero. Es inexplicable, nosotros todavía no entendemos porqué en dos minutos nos hacen dos goles, y el partido ya estaba listo. Desconcentraciones, pero asumo la responsabilidad. Quisimos cerrar atrás; Quiñones hizo falta, pero los jugadores que estuvieron quisieron hacer las cosas bien. De esto se aprende y seguir creyendo, esto es hasta que finalice. Tenemos la ilusión de sumar en Cali y esperar resultados. La valentía de Pasto, de ir a buscar y nuestros desaciertos defensivos no nos permitió ganar los tres puntos, que los teníamos en la mano y se nos fueron", señaló Álvarez.