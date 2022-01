Liga Betplay 2022: Calendario del Deportivo Cali

Rafael Dudamel no quiere dejar detalles al alzar y tiene por delante un semestre bastante exigente con el Deportivo Cali , en el que no se puede olvidar del campeonato local, que no arrancó de la mejor manera con derrota frente a Jaguares de Córdoba en Montería 2-1.

Este será el calendario del actual campeón de Colombia en la presente Liga del fútbol colombiano:

Publicidad

Fecha 1 - 23 de enero:

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali (2-1)

Fecha 2 - 26 de enero

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

Publicidad

Fecha 3 - 30 de enero:

Independiente Medellín vs. Deportivo Cali

Fecha 4 - 2 de febrero:

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

Publicidad

Fecha 5 – 6 de febrero

Envigado vs. Deportivo Cali

Fecha 6 – 13 de febrero

Deportivo Cali vs. Millonarios

Publicidad

Fecha 7 – 16 de febrero

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Fecha 8 – 20 de febrero

Deportivo Cali vs. Alianza Petrolera

Publicidad

Fecha 9 – 27 de febrero

Unión Magdalena vs. Deportivo Cali

Fecha 10 – 6 de marzo

Deportivo Cali vs América de Cali

Publicidad

Fecha 11 – 20 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Fecha 12 – 23 de marzo

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Publicidad

Fecha 13 – 27 de marzo

Deportivo Cali vs. Cortuluá

Fecha 14 – 3 de abril

La Equidad vs. Deportivo Cali

Publicidad

Fecha 15 – 10 de abril

Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla

Fecha 16 – 17 de abril

América de Cali vs. Deportivo Cali

Publicidad

Fecha 17 – 24 de abril

Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Fecha 18 – 1 de mayo

Once Caldas vs. Deportivo Cali

Publicidad

Fecha 19 – 8 de mayo

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

Fecha 20 – 15 de mayo

Patriotas Boyacá vs. Deportivo Cali