Adrián Arregui: “Emocionalmente no me encuentro bien, quiero estar con mi familia”

Este viernes en una rueda de prensa virtual, el mediocampista argentino Adrián Arregui se despidió del Independiente Medellín, pues viajará a la Argentina por motivos personales.

“Emocionalmente no me encuentro bien, me toca tomar una decisión difícil y es retornar a Argentina para estar cercar de mi familia”, comentó el jugador a los medios de comunicación.

Desde Medellín se rumoreaba que el argentino deseaba salir por razones familiares, pues no se sentía cómodo al estar tan lejos de su hogar y teniendo en cuenta la pandemia por el coronavirus.

“Agradezco intensamente al club por entenderme, por comprender mi situación; no fue fácil llegar hasta acá, confiaron siempre en mí y hoy debo tomar esta dura decisión”, indicó Arregui con tristeza en la charla virtual.

“La plata no compra el tiempo, ofrezco disculpas al club y a los hinchas, me invade una tristeza inmensa pero es la mejor decisión para el bienestar mío, de mis hijo y de mi familia”, sentenció al final el futbolista argentino.

Por su parte, el gerente deportivo del Medellín, Juan Bernardo Valencia, anunció que apoyará al jugador para que encuentre club y pueda seguir entrenándose desde la Argentina y que ya se encuentra buscando su reemplazo en la plantilla profesional.