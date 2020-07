Eduardo Pimentel le contestó a Gustavo Serpa: "Es un paracaidista, que busca tapar su ineptitud"

"Acá en Colombia hay equipos de garaje, que son unos parásitos, que viven de nosotros". Esas fueron las palabras este viernes de Gustavo Serpa, representante de la firma Amber que es la accionista mayoritaria de Millonarios, a 'La W' y en las que abordó la situación de crisis del fútbol colombiano, en el que en los últimos días un grupo de equipos solicitó de manera formal la renuncia de Jorge Enrique Vélez a la presidencia de la Dimayor y otros, propusieron la creación de una nueva Liga.

Proponen una nueva liga del fútbol profesional colombiano: así va la crisis

Ante dichas declaraciones, el que salió a dar la cara y a tomar la posta de los clubes llamados chicos fue Eduardo Pimentel, quien en charla con GolCaracol.com le respondió a Serpa.

"Pues palabras como las de Gustavo Serpa son desafortunadas. Él es uno de esos paracaidistas que llegan al fútbol colombiano trayendo supuestamente inversionistas, que en este momento le reclaman y le echan la culpa por sus pésimos manejos en Millonarios, que es una empresa tan grande que puede producir millones de dólares, pero que no es así", indicó Pimentel Murcia en primera instancia.

"No veo una liga muy homogénea con Millonarios o Nacional jugando contra Atlético o Valledupar"

El dirigente bogotano siguió y comentó que "Serpa tiene que salir a buscar excusas ante la prensa y ante los seguidores de ese club tan grande como Millonarios para ocultar su ineptitud. Él es desobligante en sus conversaciones, es déspota. Esas personas déspotas en el fútbol no son aceptadas. Uno tiene que tener humildad. Usted no puede llegar a hablar mal de equipos de garaje. Señor Serpa, equipos de garaje es que como el mío, al que usted le llama de garaje, ganó un título y participó en dos Copas Libertadores y ha vendido algo cercano a los 8 mil a 10 mil millones de pesos en jugadores. Eso no se llama equipo de garaje, se llama trabajar bien, administrar bien los muy bajos recursos. Serpa respete, no sea atrevido. Es un paracaidista que intenta venir a asumir roles, que no le corresponden".

'El Negro' Pimentel fue más allá y explicó que "Millonarios dio unas pérdidas de 20 mil millones, pero que puede estar tapada y puede ser más, entre 28 mil o 30 mil millones de pesos. Por eso los inversionistas que trajo Serpa están decepcionados. Manejar una empresa de fútbol no es igual que manejar cualquier empresa y lo dijo Rodrigo Otoya, un gran empresario que llegó al Cali hace años".

Para finalizar, el exjugador de los albiazules comentó que "Millonarios bien podría ir rumbo al segundo gran error de su vida, cómo lo van a llamar ahora: azul y azul, azul y rojo. El sofisma de distracción de Serpa es decir que somos unos parásitos o clubes de garaje, por más plata que tenga debe respetar a los demás".