"Esto del fútbol colombiano no es de locuras, ni de creer que son los 'Mesías' y salvadores"

Con el correr de las horas se siguen conociendo reacciones entre los dirigentes del fútbol profesional colombiano ante alguna intención de crear una nueva Liga, en la solamente jugarían 20 equipos y en la que estarían participando clubes de la A y de la B, sin ningún distingo.

De esa supuesta Liga, no haría parte, por ejemplo, Santa Fe; pero sí otros como América, Nacional, Millonarios, Medellín, Once Caldas y Tolima, entre los más relevantes.

Ante dicha posibilidad, en diálogo con GolCaracol.com se pronunció este viernes Eduardo Pimentel, de experiencia como jugador, técnico y desde hace un buen tiempo como máximo dirigente de Boyacá Chicó.

El jugador de Millonarios que se fue a probar suerte en Patriotas

"Esa es la nueva y triste clase dirigencial, que hoy en día tenemos a nivel de clubes. Esa es la realidad. Unos pobres pendejos que dan risa y lástima escucharlos. Pero la verdad, es que ya estamos acostumbrados a eso y ustedes también. Tanto tiempo escuchando a tanto Mesías que viene a salvarnos", indicó en primera instancia el bogotano.

¿Con la división reinante, se podrá sacar adelante el fútbol profesional colombiano y más con la irrupción del coronavirus?

"Es imposible, no hay nada qué hacer. Si no hay unión, no hay nada. Como ustedes saben, la unión lo hace todo. Siempre en Dimayor ha habido diferencias, ha habido opiniones, así es la democracia. Pero jamás ha habido lo que ha sucedido en esta época. Ahí ya la situación se volvió de hígados, de no ceder, y de no importarles el negocio. Entonces, va a ser dificilísimo".

Publicidad

¿Usted de qué grupo de dirigentes es, de los que apoyan a Jorge Enrique Vélez o de los que no?

"Yo no pertenezco, ni el club pertenece a ningún grupo. En un principio nosotros respaldamos lo lógico, que era la sostenibilidad del presidente Vélez. Pero a través de los últimos dos meses y las pésimas decisiones que él tomó y al arrodillamiento al que ha sido sometido por ese grupo que lo defiende, pues no nos queda otro camino que pedirle la renuncia para ver si por fin podemos llegar a algún acercamiento importante. Nosotros en el medio, contra dos grupos que rechazamos y condenamos sus formas de actuar. Solo pertenecemos al grupo de querer sacar esto adelante, de poder comenzar el torneo rápido y de poder pasar esta pandemia unidos de la mejor manera".

Novedades del traspaso de Daniel Muñoz de Nacional al fútbol belga

¿Cuáles son los caminos a seguir ahora, además de la salida de Vélez que un alto porcentaje de clubes pidió?

"El camino a seguir es el que todos conocemos, el que siempre ha tenido el fútbol colombiano desde hace seis o cuatro años, donde ha sido realmente exitoso, visto en el eje central que es la Federación Colombiana de Fútbol. Me refiero a los resultados deportivos, a la cantidad de jugadores que juegan en las ligas extranjeras, a la generación de un fútbol que ha venido mejorando todos los días. Yo creo que todos tenemos que unirnos a seguir luchando por lo mismo. Esto no es de venir a tirar ideas y locuras y de querer cambiar el fútbol, de ser salvadores. Que hay mucho que mejorar, lógicamente, y lo tratamos de hacer. Pero lo podremos lograr en unión de nuestras empresas, nuestros negocios, de los periodistas, mirando el bien de los aficionados, y de todos los entes del fútbol que funcionan en el entorno".

¿Cuáles son los nuevos 'mesías' del fútbol colombiano?

"Ustedes los ven, esos salen a diestra y siniestra. Cada semana o cada día, sale uno distinto. Unos por escudar su ineptitud y el manejo frente a equipos de gran tradición y categoría, a los cuales les causan pérdidas de más de 20 mil millones de pesos. También salen otros que nunca han ganado ni participado en nada, que nunca han entrado a alguna copa y que se proclaman desde ya como equipos grandes. La grandeza no se mide por las aficiones, sino por sus administraciones. La grandeza se maneja por los resultados".