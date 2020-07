Hansel Zapata y un mensaje que le salió del alma para despedirse de Millonarios

View this post on Instagram

Me permito comunicar a la opinión pública y seguidores de @millosfcoficial, que luego de haber firmado por 3 años con la institución y debido a la calamitosa situación económica causada por la pandemia COVID-19, me fue rescindido el contrato laboral como jugador de fútbol profesional de @millosfcoficial. Agradezco de antemano a la directiva y a los seguidores de este gran equipo por la confianza depositada en mi; gratitud al profesor Jorge Luis pinto y a sus compañeros de trabajo por tenerme en cuenta en este proyecto; al profesor Alberto gamero por todo su apoyo en el corto tiempo en el que estuve bajo su mando, gracias a mis compañeros que con sus consejos me hicieron crecer como jugador y como persona. Mis más sinceros deseos por un futuro lleno de éxitos y bendiciones para @millosfcoficial y toda su afición⚪️🔵