Jesús Murillo: “Mi ídolo es el ‘Patrón’ Bermúdez, sueño con ir a Boca Juniors”

Boca Juniors quiere reforzarse con un defensor y en carpeta tendría en su mayoría solo nombres colombianos: Yerry Mina, Cristian Zapata, Jhon Lucumí, Óscar Murillo, William Tesillo y Jesús Murillo; estos dos últimos, los que suenan con más fuerza.

Y es que más allá de que el preferido por la dirigencia ‘xeneize’ sea el actual futbolista del León mexicano, los 6 millones de dólares que costaría su cláusula de rescisión son el obstáculo más complejo para lograr su fichaje.

Por eso, en medio de esto desde Argentina el nombre de Jesús Murillo ha empezado a llenar las noticias deportivas. Hecho que por supuesto no ha pasado desapercibido para el futbolista de Independiente Medellín.

“La verdad no hay nada claro. Todo lo que sé es por medio de la prensa, por eso ahora estoy tranquilo y esperando regresar a los entrenamientos. Si se da la oportunidad sería un sueño”, le dijo a GolCaracl.com.

A Murillo no le para de sonar el celular, la mayoría; son números argentinos queriendo saber cómo juega, cuáles son sus características y preguntándole por ese codazo que le pegó Carlos Tevez en el duelo entre el DIM y Boca, el pasado mes de marzo por la Copa Libertadores.

Lo único que tengo entendido hasta el momento es que Medellín está trabajando en un convenio con Boca Juniors, pero sería más por el lado de fortalecer la cantera

Murillo, nacido en Cali hace 26 años, tiene contrato con el rojo paisa hasta diciembre de 2021. “Hice todas las categorías juveniles acá, después de probarme en Cortuluá y en una escuela (La Cantera) en Pereira. El DIM me ha prestado al Pasto y a Patriotas; eso me ha ayudado a crecer”.

Cuando vi mi foto en la prensa argentina y escuché que me quería Boca, me dio mucha motivación. Eso me motiva a seguir haciendo las cosas bien. Son los objetivos que uno se traza como jugador. Dios quiera que se pueda dar, porque llegaría a un club grande, donde las puertas de la Selección se me abrirían

Pero la alegría de Murillo es doble, ya que tiene como referente a Jorge Bermúdez, actual dirigente del cuadro ‘xeneize’ y la ilusión de trabajar al lado de su ídolo, intensifica sus sueños.

“He seguido la carrera de Mario Alberto Yepes, Gerard Piqué y Sergio Ramos; pero realmente me gusta mucho el ‘Patrón Bermúdez. Siempre mostró una jerarquía impresionante, ganó todo lo que jugó. Y lo que más me impresionó fue la final de la Intercontinental contra Real Madrid, lo que hizo es muy difícil de superar”, resaltó.

El central caleño recuerda que jugó en todas las posiciones, pero que como defensa se siente cómodo pues “hago lo que más me gusta que es quitar balones y hacer goles, porque soy alguien que sabe salir desde el fondo con el balón en los pies y siempre ayudo en el ataque”.

Características que ha mostrado con la camiseta del DIM y que justamente dejó en La Bombonera, cuando enfrentó a Boca Juniors.

“Desde que salimos del hotel no dejé de grabar con el celular, sabía que iba a ser un día único; de esos que no se repiten. Pisar ese mítico estadio fue increíble. Cuando salí a la cancha fue una locura, ese estadio estaba a reventar. Ahí me di cuenta que todos los sacrificios valieron la pena”, relató.

Cuando tuve ese roce con Tevez todo el estadio comenzó a chiflarme, pero a mí esa presión me gusta. Fue chévere. Cuando me caí, me dijo: ‘paraté y jugá, no te hice nada’. Son cosas del fútbol y tocaba seguir adelante

A pesar de todo esto, Murillo es consciente que todavía tiene mucho por seguir aprendiendo. “Sé que debo continuar con los pies en la tierra, estoy disfrutando mucho mi momento. Estoy en un equipo enorme como Medellín, con una bonita hinchada que no deja de apoyar".

