"No se ve muy homogénea una Liga con Millonarios o Nacional jugando con Leones o Atlético"

La noche del jueves y la mañana del viernes amaneció convulsionada en el ambiente del fútbol profesional colombiano, debido a una idea que salió de una reunión informal de dirigentes en la que salió una propuesta para realizar una nueva Liga, con equipos de tradición como Millonarios, Nacional y América a la cabeza.

Todo el tema sale en plena crisis de institucionalidad en el seno de la Dimayor, ya que otros equipos entre ellos Santa Fe, Cali, Patriotas, Cortuluá y Envigado, entro otros, habían solicitado el miércoles la renuncia de Jorge Enrique Vélez, presidente de la ente que rige el balompié de la A y la B en el país.

Con respecto a esa propuesta, César Guzmán, máximo accionista de Patriotas, expresó que “entiende uno que es un grupo que tiene coincidencias en algo particular y es que esas propuestas se han hecho desde tiempo atrás. El mismo accionista de Millonarios (Gustavo Serpa) hace unos meses manifestó la idea de crear una nueva liga y allí se establecía un nuevo torneo con algunos equipos donde ellos dan el rating, ya que consideran que ellos son de tradición y grandes”.

¿Qué opina de una probable creación de una nueva Liga?

"Lo que parece como extraño de esa propuesta es que no es un grupo muy homogéneo. Encuentra uno al América, Nacional y Millonarios, pero también se encuentran equipos como Valledupar, Atlético, Leones o Boca Juniors de Cali. No se entiende uno que no inviten a Santa Fe, pero sí incluyen a otros como los mencionados anteriormente".

¿Ya se pidió la renuncia del presidente de la Dimayor, se dio a conocer la intención de una nueva Liga y ahora qué más viene en el fútbol colombiano?

“Lo que pasa es que la coincidencia que tienen este grupo de amigos que hablan de una nueva Liga es que son los que respaldan a Jorge Enrique Vélez, entonces no entiende uno prácticamente esa naturaleza. Finalmente están ellos en todo su derecho, pero le parece a uno algo particular. Tampoco entendería porqué el América de Cali no propone una liga donde no esté Patriotas. Será que les parece que Patriotas es un equipo de ‘poca monta’ y fue justamente el equipo que en franca lid y sana competencia lo llevó al descenso durante cinco años. Y si comparamos el patrimonio de América y Patriotas podemos ver cuál de los dos está en un balance superior al del otro”.

¿Hoy tiene viabilidad desde los estatutos la idea de una nueva Liga?

“Yo lo veo muy difícil porque ellos están dentro de una organización que deriva de la Federación Colombiana de Fútbol. La Dimayor es la rama profesional que se ciñe a la Federación, que a su vez se ciñe a los estatutos de Conmebol y este a su vez a los de la FIFA. Aquí habría una situación bastante difícil y compleja para poder llegar a que se creara una liga por fuera de estas organizaciones. Siempre estas dificultades generan conflicto y desunión”.

¿Por qué siguen las reuniones informales y no las asambleas?

"Es válido que entre amigos se hagan reuniones. Lo más importante de esa reunión es la solicitud que le hicieron (a Jorge Enrique Vélez) para que tome la decisión de dimitir y de permitir a través de un consenso, que entre los clubes se busque quien lo reemplace y eso genere unión”.