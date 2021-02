“Alianza Petrolera me había puesto la condición de no irme en seis meses, al final no se cumple”

Alianza Petrolera terminó su relación con el técnico Wilson Gutiérrez , luego de caer goleados 5-0 a manos del Tolima y tras los malos resultados en este 2021.

Wilson Gutiérrez ya no es más técnico de Alianza Petrolera

Este viernes, el estratega bogotano habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su salida del equipo.

“Así es el fútbol, todos sabemos que dependemos de resultados y no se dieron, a pesar de que en un inicio de temporada se habló de un proceso, de tener tiempo de trabajar, pero la presión pesa más que un proceso”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Wilson Gutiérrez:

*La diferencia entre el partido contra Cali y frente al Tolima

“Yo también me hago la misma pregunta, hago un análisis de lo que fueron los últimos dos partidos, nos pudo costar la parte física, siempre nos toca ir a Bogotá para donde vayamos, y solo tuvimos el miércoles para recuperar, eso nos pudo afectar, sería una de las razones que yo encuentro”.

*La conversación con directivos de Alianza Petrolera

“Conversamos bastante sobre todo lo que había pasado de temporada y así ellos entienden esta parte, del afán de pensar en el tema del descenso. Con Ferreira la conversación fue directa, con mucho respeto, escuchando de lado y lado su punto de vista, sus explicaciones no solo del partido, sino del proceso. Al final se llega a la conclusión que ellos tienen la preocupación del descenso y no es bueno para mi salir de esta manera pero así es esto, y hay que asumirlo y seguir para adelante”.

*La promesa incumplida

“El objetivo principal era tratar de estar dentro de los ocho primeros de la tabla de posiciones, tratar de clasificar, alejarse del tema del descenso, no hablamos de un tiempo claro, inicialmente se habló de un contrato a largo plazo. De hecho una de las condiciones que me pusieron para firmar era que en seis meses no me fuera a otro equipo y yo les di mi palabra para crear un proceso, con jugadores jóvenes, y al final no se cumple todo esto por muchas razones, no solo el rendimiento, también tuvimos muchas lesiones, teníamos ocho lesionados, y que eran titulares. Tampoco tuvimos suerte para conseguir mejores resultados”.