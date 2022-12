América no pudo frente a Corinthians: cayó 3-1, en la Copa Libertadores femenina

⚽👍 Catalina Usme hizo el único gol de @AmericaCaliFem ante @SCCPFutFeminino y fue un penal con mucha clase.



🇪🇨 Catalina Usme, de pênalti e com muita categoria, anotou o único gol do #AmericaDeCali diante do #Corinthians. pic.twitter.com/oxus8WIoqg