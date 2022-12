América se volvió a quedar con el clásico: venció 3-2 al Deportivo Cali, en la Liga femenina

Los tres tantos del equipo ‘escarlata’ fueron obra de Linda Caicedo, mientras que para las ‘azucareras’ convirtieron Carmen Rodallega y Marcela Rodríguez.

América volvió a celebrar en el clásico del Valle del Cauca, este sábado, luego de vencer por 3-2 al Deportivo Cali, con una brillante actuación de Linda Caicedo, de tan solo 14 años, autora de las tres anotaciones.

Las ‘escarlatas’ se fueron arriba en el marcador por intermedio de Caicedo, en el minuto 18 y dominaron los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, otra vez Caicedo se encargó de aumentar la diferencia, en el 62’, y todo parecía estar resuelto para las rojas.

Sin embargo, el cuadro ‘azucarero’ reaccionó y lo igualó parcialmente. Primero, en el 67’, con Carmen Rodallega y seis minutos después con Marcela Rodríguez. Las verdes festejaban la hazaña en el Pascual Guerrero.

Pero la felicidad les duró poco porque en el 77’ apareció la figura del encuentro, Linda Caicedo, quien aprovechó el rebote de la arquera y decretó el 3-2 definitivo para el América, único líder del Grupo D, con 13 puntos.

Al Deportivo Cali, en tanto, la derrota lo dejó en el tercer lugar del grupo, con 3 unidades, y pocas chances de meterse en la siguiente fase.

En otros resultados de la jornada, Orsomarso igualó 1-1 con Deportivo Pasto; Bucaramanga igualó 0-0 con Real San Andrés, y Once Caldas cayó 0-1 con el Deportivo Pereira, en el clásico del eje cafetero.

La fecha continuará este domingo con los partidos Fortaleza vs. Millonarios y Santa Fe vs. La Equidad. La fecha la cierran el próximo miércoles Huila vs. Tolima e Independiente Medellín vs. Nacional.