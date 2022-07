Andrés Usme, DT del América femenino: "Me da tristeza por las jugadoras que quedan sin trabajo"

En las últimas horas se armó una polémica en el fútbol colombiano ante la decisión de la Dimayor de no realizar la Liga femenina para la segunda parte de la temporada, debido a que solamente siete equipos estaban interesados en sacar equipo a la competición. Y en ese sentido, este viernes, en Gol Caracol hablamos con Andrés Usme, técnico de América de Cali y cuyo equipo se encuentra clasificado a la Copa Libertadores.

Publicidad



Usme atendió las inquietudes sobre el sonado tema, después de cumplir con uno de los entrenamientos junto a sus futbolistas. El entrenador se mostró contrariado por la decisión.

¿Cómo ve la decisión de no jugar la Liga femenina en el segundo semestre de 2022?

"Pues la verdad que no se juegue en el segundo semestre Liga Femenina en el fútbol colombiano me dejó con mucha tristeza, pero también entiendo a los clubes porque todo se armo muy en desorden".

¿En el caso de América cómo van?

"Gracias a la clasificación de América a la Copa Libertadores, nos vamos a seguir preparando, acá estamos como lo ven ustedes mismos. Pero más allá de eso, de lo que hay acá; personalmente la tristeza va con las jugadores que se va a quedar sin trabajo en este segundo semestre de la temporada".

Publicidad

Las críticas, en el día que arranca la Copa América femenina

Tanto en los medios, como en las redes sociales se han dejado escuchar voces de protesta en contra de la dirigencia del fútbol colombiano por la decisión tomada en la asamblea extraordinaria de la Dimayor. Todo esto se da en pleno boom por la realización en las ciudades de Cali, Armenia y Bucaramanga de la Copa América femenina en este 2022.

Este viernes 8 de julio se dará la jornada inaugural con dos partidos en el Pascual Guerrero. El de las 7 de la noche será entre la Selección Colombia y su similar de Paraguay, para el que poco a poco va creciendo la expectativa entre los hinchas del Valle del Cauca.