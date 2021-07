Carlos Gómez, DT de Millonarios femenino: "No hay excusas, debemos ser campeones de la Liga"

Cada vez falta menos para que ruede el balón en la Liga del fútbol femenino colombiano. Por eso, cada uno de los 11 clubes ultiman detalles, entre ellos, Millonarios, que experimentó un cambio de plantel, casi en su totalidad.

Sin embargo, el objetivo de conseguir la primera estrella no cambia y así lo expresó el director técnico de las 'embajadoras', Carlos Gómez, en entrevista con Gol Caracol, donde habló de diversos temas, previo al inicio del torneo.

¿Cómo está el grupo de jugadoras, a horas del inicio de la Liga del fútbol femenino colombiano?

"Con ansiedad. Es cuando a uno, le surgen mil dudas. Las anteriores semanas de trabajo fueron más relajadas, pero ahora, ya se siente la adrenalina. Sin embargo, tanto el grupo de jugadoras como el cuerpo técnico estamos contentos y con el objetivo de aprovechar al máximo, esta nueva oportunidad"

¿Qué tal la pretemporada?

"Por fortuna, este año, trabajamos casi seis semanas. Recordemos que el año pasado, solo tuvimos como 21 días para preparar la liga, entonces nos ayudó a conocer al grupo y más porque es un equipo, en su mayoría, nuevo. La base que se tenía, se fue, entonces hubo que rearmar todo. Eso sí, las futbolistas están seguras de lo trabajado"

¿Cómo ha sido "rearmar todo"?

"De la anterior nómina, solo quedaron Karen Murillo y Sharon Ramírez. Ha sido una experiencia diferente, pero linda. En la anterior temporada, la mayoría habían estado en selecciones Colombia o Bogotá. Además, teníamos experiencia con Tatiana Ariza y otras. Ahora, aunque han jugado liga, son muy jóvenes. Pero hay un buen grupo y se lograrán cosas"

¿Qué tanto puede pesar no tener al menos una jugadora de experiencia?

"En el fútbol femenino, se ve mucho las ganas de las jugadoras. Pueden tener 15 o 30 años y quieren hacer lo mismo en la cancha porque quieren resurgir y que las vean. Ahora, la ausencia de esa futbolista experimenta, se compensa con que este Millonarios quiere ponerle más dinámica y ritmo al juego. Ahí, la juventud es importante"

Publicidad

¿En alguna posición, tiene un 'dolor de cabeza' bueno y que no sepa a quién alinear?

"Sí (risas). Hay buena competencia. En el arco, es donde más disputado está todo. Hay grandes guardametas. Claro, en las otras posiciones también y por eso, se ha rotado. A pesar de que tenemos problemas con unas futbolistas, por su edad y no hemos recibido el permiso del Ministerio del Trabajo, tenemos un grupo de 23 jugadoras muy bueno"

Empiezan contra La Equidad, en la primera fecha, ¿Qué opinión tiene de este club?

"El profesor Germán Morales está igual que nosotros, armando equipo. Quedaron con muy pocas jugadoras del anterior año. Están bajo nuestro mismo panorama. Tienen buenas futbolistas juveniles. Eso sí, Germán tiene la experiencia de que trabajó en Santa Fe, en Liga Bogotá, campeón con la Sub-13, en fin. Trabaja muy bien sus equipos"

¿Habrá cambio de esquema en Millonarios?

"Sí, uno debe acomodarse. El año pasado, utilizamos un 4-4-1-1, con mucha marca y presión. Ahora, debido a la juventud de las jugadoras, habrá variantes y formaremos con un 4-3-3 o 4-3-1-2. Tendremos alternativas gracias a la alta calidad de futbolistas"

Teniendo en cuenta esta renovación, ¿Qué objetivos hay?

"Millonarios es un equipo demasiado grande como para que el objetivo no sea ser campeón. Aquí no se da otra opción. No hay excusas de nada. Nosotros como grupo tenemos claro que siempre hay que pensar en grande. Este escudo se respeta y es un club que siempre debe estar en finales"

¿Hay un poco de presión por los dos títulos de Santa Fe?

"Sí y no. Ellos nos llevan una ventaja grande, ya que con el equipo que competirán, lleva tres o cuatro años junto. Lo único que han hecho es salir de unas pocas jugadoras que no pudieron figurar y traer otras igual de buenas y de nombre. Pero respondiendo, no sentimos presión. Más allá de eso, nuestro deseo siempre ha sido ser campeones"

Karen Murillo y Sharon Ramírez son las únicas que continuaron. ¿Qué le aporta cada una al grupo?

"Son las referentes y quienes dan experiencia. Por eso, le hablan a las demás jugadoras, las guían, les hacen entender lo que es vestir la camiseta de Millonarios. Sharon ya cumple su tercera temporada en el club y será la capitana. Ya tomó su rol. Karen llegó el año pasado y, para mí, fue la mejor arquera de la Liga, y querrá reafirmarlo"

Publicidad

¿Algún equipo favorito a ganar la Liga?

"Este año, los dos grupos son muy bravos. Todos se han armado bien. América viene con un proceso de dos años y brilló en la Libertadores. Cali trajo a Ángela Korina, desde Europa. Medellín tiene a Daniela Montoya. Nacional, que le apostaba a las juveniles, se armaron con toda. Santa Fe, ya lo dije. Estará complicado y parejo por lo alto. Habrá calidad"