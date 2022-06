Carolina Arias: "Va a ser un espectáculo para todos los hinchas, sin importar la camiseta"

Deportivo Cali y América de Cali se enfrentan este jueves en el estadio de Palmaseca, en el duelo de ida de la final de la Liga Femenina del Fútbol Colombiano.

Las conducidas por Jhon Albert Ortiz llegaron a la definición luego de dejar en el camino a Santa Fe, al que se impusieron desde la vía de los penaltis en el estadio El Campín.

Carolina Arias, capitana de las 'azucareras', habló este miércoles en rueda de prensa previo a la finalísima, que iniciará a las 8:00 de la noche.

"Como dijo el ‘profe’ no se juega todos los días una final, ansiosas que llegue el día de mañana y poder brindar un buen espectáculo", dijo de entrada Arias.

Para la jugadora del Cali es especial que la final de la Liga femenina de nuestro país la estén disputando dos equipos vallecaucanos, clubes que a lo largo del semestre mostraron condiciones y buen juego.

"Es una emoción, es algo muy lindo, es parte de la recompensa de cada entreno y saber que son dos equipos vallecaucanos da una alegría doble, independiente que sea un clásico, que la gente lo vea como rival, es el crecimiento del Valle del Cauca a nivel deportivo, en fútbol, va a ser un espectáculo para todos los hinchas, sin importar el color de la camiseta, un espectáculo para el fútbol femenino y espero que lo disfruten", continuó.

Igualmente, Arias se mostró convencida que esta final entre América y Cali, "significa que el Valle del Cauca sigue apostando por los procesos, que los procesos son importantes en el fútbol femenino, América y Cali han venido con un proceso y hoy estos dos equipos, que han llevado un proceso de la mejor manera, considero que es muy merecedor estar en una final".

*Más declaraciones

Deportivo Cali va por el bicampeonato en el certamen, cuando fue consultada qué piensa de esta posibilidad, la capitana de las 'azucareras' fue clara con su concepto.

"Bicampeonato, cada vez se habla más de eso, pero desde que empezamos la Liga he hecho saber que eso fue pasado, se nombra, pero no lo tenemos presente, para nosotros es una copa nueva, cada año es un sueño nuevo, son cosas diferentes que uno vive, no lo vemos como un bicampeonato, lo vemos como un campeonato y vamos por ello".

Y sobre América dijo: "No podemos decir que estamos relajadas, ni tranquilas, sería minimizar el trabajo de América, es un gran equipo, tiene grandes jugadoras y como ellas saldremos a jugar una final y la final no se juega todos los días, empezamos desde cero".