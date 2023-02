Carolina Pineda: "Nunca soñé con ser deportista profesional, jugaba al fútbol porque me hacía feliz"

Se considera "exigente, apasionada, comprometida, temperamental y sincera, eso no quiere decir que tenga la razón", pero le gusta expresar sus sentimientos de manera natural, como ella misma lo agrega es "empática". Así se describe Carolina Pineda, una de las baluartes del fútbol femenino de nuestro país.

Una líder innata y quien desde que tenía 13 años creó su propio equipo de fútbol en su barrio: Santa Fe, de la ciudad de Cali. No tenía nombre, pero desde ahí se inspiró para llevar a cabo uno de sus mayores orgullos en la actualidad que es Atlas, su proyecto más importante.

Afirma que para esa época en su localidad no había una escuela de fútbol que guiara tanto a niños como niñas en la formación del deporte y por ello le surgió la idea que hoy día es toda una realidad. Desde infante "jugaba a ser entrenadora", pero le si preguntan si quiere hacer eso en el futuro, dice que lo pensaría. Aunque es certera en aseverar que "siempre ha sido mi vocación como de querer enseñar y mejorar las cosas".

Carolina Pineda no soñó con ser futbolista, jugaba al fútbol porque la hacía feliz. Foto: Instagram oficial del América de Cali

No soñó con ser futbolista

Publicidad

Si bien Carolina Pineda Echeverri es una de las referentes del balompié femenino de nuestro país, ya que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia en Juegos Olímpicos, en distintos torneos internacionales, o ha estado en las plantillas de Atlético Huila y América, nunca soñó con ser futbolista profesional, ya que jugaba porque la hacía feliz. Su madre María Ofelia Echeverri le inculcó tanto a ella como a su hermano Duván la práctica del deporte y el estudio. El fútbol la “terminó ‘metiendo”.

"Nunca soñé con ser deportista profesional, yo solo jugaba al fútbol porque me hacía feliz. Fui encontrando en el fútbol una gama de posibilidades, de objetivos y una forma como que iba muy de la mano de mi personalidad, como de enfrentarme a retos nuevos y desafiarme día a día; el fútbol me terminó metiendo. Mi mamá siempre quiso que jugáramos fútbol, nos inculcó a hacer cualquier deporte y a estudiar y yo encontré en el fútbol como que podía ir haciendo algo más. Yo no recuerdo de chiquita que en mis cuadernos dijera que iba a ser futbolista, eso lo empecé a escribir después", dijo Pineda.

Mildrey Carolina nació en Granada, Antioquia, pero se considera caleña al “dos mil por ciento”, ya que cuando tenía alrededor de ocho meses llegó a vivir a la 'Sultana del Valle'.

Publicidad

A sus 33 años es toda una formadora e instructora en el fútbol, pero para lograrlo, así como en la mayoría de casos en el fútbol femenino, ha tenido que ‘guerrearla’. Es toda una especialista en temas del deporte, ya que tiene un Tecnólogo en Comercio Exterior, es profesional en Deporte y además de eso tiene una Especialidad en Marketing Deportivo. Todo lo anterior lo consiguió mientras jugaba al fútbol. Dice que fueron arduas las jornadas, pero que todos los sacrificios han valido la pena cada segundo.

"Tuve un momento en que tuve que entrenar, trabajar y estudiar a la vez, pero llega un tiempo en que el cuerpo pide descanso. He tenido pocas horas de descanso, de dormir, y puedo decir que ha sido duro; pero me siento muy orgullosa porque me gusta estudiar, no veo el estudio como una obligación para tener un cartón. Llegaba muchas veces de los partidos y luego en la tarde me iba a normal a estudiar", refiere Pineda.

Admira a alguien muy especial

Se declara fanática de su matriarca, ya que la “he admirado toda mi vida”, pero si se va al tema futbolístico inmediatamente piensa en una exfutbolista francesa, que en su época llegó a ser considera la Zinedine Zidane del balompié femenino. Su calidad era exquisita.

Publicidad

"Había una que seguía mucho, que la tuve al lado mío en los Olímpicos y por pena de pedirle una foto, que para mí era una jugadora exquisita; extraordinaria, que hace mucho tiempo no veo una así; que era muy parecida a Zidane en su forma de jugar, era Louise Nécib que dejó el fútbol muy temprano".

Y ya en el tema local, con las futbolistas que ha podido compartir, dice que admira a sus compañeras "que han estado conmigo en Atlas, obviamente están las referentes como Catalina (Usme) o en su momento Daniela (Montoya) y Natalia Gaitán. Creo que Natalia Gaitán, de todas las jugadoras en Colombia, es a la que más respeto le he sentido".

Publicidad

Atlas, uno de sus mayores orgullosos

Algo que llena de beneplácito a Carolina Pineda es su Escuela Deportiva Atlas, que la creó y fundó el 10 de enero del 2009, hace 14 años en la ciudad de Cali, que cuenta con alrededor de 700 deportistas inscritos en todas sus sedes, que se ubican en el norte, sur y oriente de la capital vallecaucana. Le puso ese nombre porque había un programa en la televisión con el cual se identifica mucho, además porque en la mitología griega significa "el titán que con sus hombros levantó el mundo".

"Inicia porque desde muy pequeña jugaba a ser entrenadora, desde los 13 años entrenaba a mi hermano, logré tener un equipo de fútbol a esa edad, por mi barrio nunca hubo escuelas de fútbol ni de niños o niñas y siempre tenía la necesidad como para tener un lugar para ir y jugar fútbol, entrenar; empieza a ser como una necesidad más de mi barrio y como una vocación que Dios me dio desde pequeña. Atlas me ha dado la posibilidad como, primero, de impactar muchas vidas, de niños, personas, entrenadores y también pensando en mi propia vida y futuro.

No somos autosostenibles, nos 'bandeamos' del apoyo de los socios, que son los padres de familia y muchas veces en los proyectos sociales de los propios padres, amigos o conocidos. En el proyecto social Atlas financia casi al 80 por ciento de las mensualidades de los deportistas y de aquí han salido deportistas que tienen becas universitarias".

Carolina Pineda fundó Atlas en el año 2009 y cuenta con más de 700 deportistas inscritos. Foto: Instragram @CaroPineda8

Publicidad



¿Si diera una mirada hacia atrás estaría orgullosa en lo que se convirtió o le falta algo más por hacer?

"Estoy en la mitad de los sueños y me siento orgullosa del trabajo que se ha hecho, ha sido un camino difícil, pero gratificante, agradezco a Dios por lo vivido, porque al final es justo y necesario independiente de todo, agradezco a Dios por ser mujer, no siento que haya sido una desventaja, creo que para mí fue una ventaja. Lo que siento es que me falta mucho de lo que quiero hacer, quiero irradiar en Colombia todo lo que hemos podido hacer en el Valle del Cauca, que se empezó con Atlas y que ha terminado trascendiendo en todos los equipos junto con la Liga y al final podamos llegar a más regiones.

Estoy viendo cómo puedo ayudar a unas niñas, gente que tiene demasiado talento, pero yo tampoco tengo la capacidad económica, pero intento a través de las gestiones y de mis amigos, intento ayudarlas; eso es lo que llaman la Colombia profunda, que hay mucho talento que se pierde porque la gente no llega por allá".

Carolina Pineda, actualmente hace parte de las filas del América de Cali femenino. Foto: Instagram @CaroPineda8

¿Qué significa para usted América de Cali?

"Para mí jugar en el América es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, la mejor que me pudo haber llegado en la vida, porque yo estaba en el Huila cuando me vine para acá. No tengo palabras, tengo mucha gratitud, tengo sentido de pertenencia, es mi casa".

Publicidad

¿Anhela con volver a vestir los colores de la Selección Colombia?

"Creo que sí, al final las instituciones quedarán, independiente de las personas que estén. No sé en qué momento Dios me dé la oportunidad de volver a estar en la Selección, pero si se da la manera de estar de una forma dirigencial o como entrenadora, no sé lo que vaya a pasar conmigo dentro un tiempo".

El fútbol femenino antes no era el camino para muchas niñas, pero ahora sí lo ven como una carrera y oportunidad, ¿Qué consejos le da a esta nueva generación?

"En esta generación hay cosas positivas y negativas. Las positivas, la primera, es que desde pequeñas tienen procesos de formación; la segunda, las niños y las niñas han nacido viendo mujeres jugar al fútbol, es más normal, no hay tantos estigmas mentales. Digamos que las niñas tienen más capacidades motrices, que pueden desarrollar porque el entorno también se los permite; pero una debilidad, es que las niñas de ahora, al encontrarse el fútbol femenino profesional, con todos sus vacíos y con todas las cosas que puedan haber, no se quieren preparar y están cogiendo unos malos hábitos que siempre se han cuestionado del fútbol masculino, que se decía que las jugadoras de fútbol en Colombia siempre eran más preparadas; las jugadoras de ahora no quieren estudiar y eso me preocupa".