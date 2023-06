Catalina Usme: "América sabe de lo que es capaz, de lo que ha hecho en casa; vamos a revalidarlo"

Catalina Usme sabe de las capacidades del América de Cali y que tiene con qué remontarle la final a Santa Fe, en el Pascual Guerrero. La capitana de las 'diablas rojas' afirmó en rueda de prensa previa a la definición de la Liga femenina 2023 que están "más que motivadas para lo que va a hacer este juego mañana (viernes)".

El experimentada futbolista antioqueña manifestó que su equipo está con el ánimo al cien por ciento y dispuestas a dejarlo todo en el campo de juego para conseguir su tercer título en el fútbol femenino de nuestro país.

"Uno como deportista sigue siendo ser humano, este es un equipo maduro, que tiene claro lo que tiene. Vamos a salir con las ganas y el ímpetu que siempre hemos tenido. Lo mejor de ser deportista son los retos, pasar los momentos pocos fáciles y convertirlos en algo maravilloso. Estamos felices en disfrutar este final en casa, sabemos que tenemos equipo para remontar en casa, es un reto que nos pone el fútbol", dijo de entrada la capitana de América femenino.

El conjunto vallecaucano cae 2-0 en la serie contra las bogotanas, un equipo que se ha mostrado compacto a lo largo del certamen de este 2023. No obstante, el América también ha sido fuerte en el campeonato y en el Pascual ha sido indestructible. Catalina Usme espera dar lo mejor de su fútbol al servicio de su equipo.

"Siempre tengo una gratitud con Dios de ese talento que puso en mí y espero poner al servicio del equipo, espero mañana (viernes) estar bien en ese aspecto. Las finales siempre tienen sus condimentos, a medida que van pasando los años, con la certeza absoluta de que somos conscientes de lo que afrontamos y esperamos salir a flote", agregó.

Otras declaraciones de Catalina Usme:

*El apoyo de la hinchada 'escarlata'

"Siempre que hemos disfrutado finales acá, ellos nos ha brindado su mejor energía, no es presión para nosotros, cuando haya cansancio o fatiga, ellos van a estar ahí".

*Qué se debe mejorar para remontar el marcador

"Es algo que no se trabaja en un solo día, no es algo que sucede de la nada. Como ser humano y deportista es consciente que se puede fallar. la clave no está en el fallo sino en recomponer el camino y afortunadamente de eso tenemos un equipo muy maduro, evidente lo sintió (el golpe de perder el juego en Bogotá), pero el equipo sabe de lo que es capaz, de lo que ha hecho en casa, es un día para revalidar y sacar lo menor de nosotros, sabemos que en Bogotá no lo hicimos bien; hemos hecho un trabajo maravilloso en la Liga y mañana (viernes) vamos a dar lo mejor. Esperamos dejar el título en casa".

*Como se remonta una final

"Con unas ganas a la 'berraca' (risas), el equipo está en su mejor momento de motivación, espiritual de ir por ese resultado. Una final es una final, ya lo único que nos queda por delante es remontar y eso lo tenemos claro".

*Sería su tercer título con América, en caso de ganar..

"Amo ganar y competir, entreno todos los días para eso, con toda la certeza de que será un lindo partido".

*El apoyo de las familias en las tribunas

"Las familias es otro de los motores, tenerlos en las tribunas va a ser importante para nosotras. Sentir su apoyo y energía va a ser importante".

*Los grandes talentos en la Liga femenina colombiana, qué le falta a nuestra liga...

"Es un proyecto por terminar de estabilizar, el talento colombiano es de exportación. Creo que podemos tener un fútbol mejor si logramos consolidarlo, la liga es bien disputada y tiene buen nivel. Me encanta que la Liga femenina día a día se vea de mejor nivel en el tema táctico, ahora lo ven en otras partes".

*Ha soñado con la celebración de un gol mañana...

"Uno tiene que ser consciente de cuáles son sus posibilidades, creo en el trabajo de este equipo. Espero tener una noche maravillosa para los americanos, mi familia y para el 'profe' que vive por primera vez este momento".