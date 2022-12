Catalina Usme: “El resultado contra Millonarios nos tiene tranquilas, más no conformes”

La experimentada jugadora del América de Cali femenino, habló con GolCaracol.com sobre lo que dejó el duelo de ida de la semifinal, que terminó 2-0 frente a las ‘embajadoras’ y la manera en la que encararán el duelo de vuelta.

Catalina Usme es una de las referentes del fútbol femenino en Colombia, y en la actualidad es la líder del América de Cali, club con el que sueña estar en la final de presente campeonato.

Publicidad

Luego de la victoria 2-0 sobre Millonarios, en el partido de ida de las semifinales, y antes del duelo de vuelta, este sábado, a las 10:00 a.m., en el estadio Pascual Guerrero, la futbolista habló con GolCaracol.com sobre esta serie dela Liga femenina.

Usme fue contundente al decir que “están tranquilas, mas no conformes” con el resultado a favor, y que jugarán con la necesidad de las ‘embajadoras’, quienes tendrán que ir a buscar ganar.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Además, la experimentada jugadora destacó la importancia del acompañamiento de los hinchas al estadio, independientemente del equipo que sean, todo en pro del reconocimiento y crecimiento del balompié femenino en nuestro país.

Publicidad

¿Cuál fue la virtud para conseguir el triunfo en el partido de ida?

“La contundencia y la madurez, la primera para hacer los goles y resolver rápido y la madurez para sostenerlo. Este equipo ha encontrado un equilibrio interesante, tenemos mucha potencia arriba y en el medio mucha madurez. Eso nos hace un equipo muy fuerte”.

Publicidad

¿Cómo planificaron ese duelo en El Campín, pensando un poco en la altura?

“En nada, uno no puede planificar la mente para las cosas, no te puedes predisponer a lo que no has hecho, ni durante la semana les dijimos que pilas con la altura que les va a pesar, el cuerpo tiene que estar preparado, habrá un momento que el cuerpo lo sienta, pero no hay que desesperarse”.

Vea También: Falcao García ‘se estrenó como los dioses’ con Galatasaray: debut, gol y triunfo

¿El resultado en Bogotá las dejó tranquilas?

Publicidad

“Sí, tranquilas más no conformes, creo que aún nos quedan 90 minutos duros, en casa nosotros siempre hacemos respetar, amamos mucho ese estadio y saldremos a rompernos por estar en la final”.

¿Cómo encarar ese partido contra Millonarios, en Cali?

Publicidad

“Ellas se van a tener que salir a abrirse, porque van perdiendo, y nosotras tenemos que aprovechar esa potencia que tenemos por las bandas”.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo de la hinchada del América en los lugares donde han jugado?

“Importantísimo, creo que eso es un plus para nosotras dentro de la cancha, ver tanto apoyo, eso es motivación para cualquiera, lo más importante es que la gente está yendo al estadio”.

Lea Acá: ¡Primer rugido del 'Tigre’! Gol de Falcao puso a ganar a Galatasaray sobre Kasimpasa

Publicidad

Todo eso, independiente del rival, ¿siente que ha ayudado a darle importancia al fútbol femenino?

“Acá no podemos pensar en lo que cada equipo hace, sino en el fútbol femenino, todo esto es en pro de subir el nivel de la Liga, esto va a ir evolucionando día a día, ya se ven encuentros más tácticos, con más nivel”.

Publicidad