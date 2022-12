Catalina Usme: “En el Atanasio Girardot son otros 90 minutos, otra historia, otro escenario"

La delantera de América de Cali se refirió al partido de vuelta de la final de la Liga Águila Femenina 2019, contra Independiente Medellín, que se disputará este lunes, desde las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

A horas de conocer al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano femenino, Catalina Usme, delantera de América de Cali, habló de las sensaciones que le genera disputar esta final.

La final de ida, que se disputó en la capital vallecaucana el pasado 24 de septiembre, quedó con un resultado favorable de 2-0 para el cuadro ‘escarlata’, que espera coronarse, este lunes, como el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano femenino.

“Lo más importante es estar tranquilas. Acá no está en juego la vida de nadie. Esto es un juego. La ventaja es que pensamos así y eso le baja presión", dijo Catalina Usme.

"No me preocupa el estado de ánimo de ellas. Tengo la certeza de que vamos a hacer un buen trabajo. Es un partido diferente. Las finales no se juegan, sino que se ganan y vamos a pelear a 'muerte' por esa primera estrella”, arengó la delantera y referente del cuadro vallecaucano.

“Todos los partidos son distintos. No hay dos partidos iguales. Somos buenos visitantes, Medellín es buen local, entonces, son otros 90 minutos, otra historia, otro escenario”, finalizó Catalina Usme.