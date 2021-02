Catalina Usme sobre la Liga Femenina: “Lo que están haciendo con nosotras es maltrato y machismo”

Una gran polémica se desató en las últimas horas, luego del comunicado de la Dimayor , ente rector del fútbol colombiano , que anunció el inicio de la liga femenina , en el mes de julio y con competencias hasta septiembre, con solamente dos meses de partidos.

GolCaracol.com habló con Catalina Usme , referente del fútbol femenino en Colombia y jugadora del América de Cali y de la Selección , quien habló fuerte y claro sobre los últimos acontecimientos, que afectan el desarrollo de las jugadoras en el país.

¿Cómo tomó la noticia del inicio de la Liga Profesional Femenina 2021?

“Triste, porque en este punto sentimos que año a año vienen acabando con la liga y como dándonos ese contentillo, pero que realmente que sea un proyecto que tengan en sus planes, absolutamente no. Nos hemos ganado un espacio y lo están acabando de esa manera, es nuestro trabajo y es nuestra profesión, es lo que hemos hecho toda la vida, es lo que amamos y es decepcionante lo que está pasando, esto es una liga ‘exprés’ y eso solo existe solo acá”.

En el comunicado de Dimayor, sobre el inicio de la liga femenina para el presente año, dice lo siguiente: “reiteramos el compromiso que existe por parte de la DIMAYOR, los clubes y los diferentes grupos de interés, para seguir consolidando el fútbol femenino en Colombia y entregando las garantías necesarias”.

¿Siente que realmente hay garantías para el desarrollo del fútbol femenino colombiano?

“Absolutamente no, no hay garantías, no se de qué habla el presidente Jaramillo cuando vamos a disputar una liga de mes y medio, cuando las jugadoras van a tener un contrato máximo de dos meses, ¿eso a él le parecen garantías? ¿Le parece estar comprometido con el fútbol femenino? ¿le parece hacer eso su proyecto bandera?. Recuerdo que cuando él se montó a la presidencia de Dimayor, lo que dijo ese día era que el fútbol femenino era su proyecto bandera, ¿a él le parece que su proyecto bandera realmente tiene las condiciones y que realmente están trabajando por el fútbol femenino? No estoy de acuerdo con que estuvieran trabajando por el fútbol femenino, si eso fuera así estarían buscando soluciones para una liga mucho más extensa".

Desde que se creó la liga profesional de fútbol femenino (2017), ¿Cómo analiza su desarrollo y en qué sí y no ha evolucionado?

“Deportivamente ha evolucionado en todo. A la hinchada ya le gusta ver el balompié femenino, a nivel de fútbol, la liga del 2020 que se jugó fue la más competitiva de todas porque hubo menos equipos, pero sigue faltando lo más importante y es la estructura”.

“Los clubes pueden tener proyectos muy serios, lo digo con conocimiento de causa porque nosotras tenemos un proyecto de 4 años, América ha hecho un gran esfuerzo por mantenerlo, pero no sé qué tanto se pueda sostener un proyecto durante todo un año cuando una liga va a durar un mes y medio, no creo que haya proyecto que sobreviva a ese ritmo”.

¿Qué opina del accionar de los dirigentes del fútbol profesional colombiano frente al desarrollo del balompié femenino?

“Creo que hay muchos dirigentes que dicen ser dolientes del fútbol femenino pero a la hora de tomar decisiones no lo son, porque los que votan por ese sistema de campeonato son los clubes y si el campeonato es así, es porque los presidentes estuvieron de acuerdo”.

¿Qué le pide a la Dimayor, como ente rector del fútbol profesional en Colombia?

“Lo único que nosotras pedimos es que nos traten bien, yo siento que lo que están haciendo con nosotras es maltrato y machismo, estamos pidiendo igualdad de oportunidades. Queremos la oportunidad de vivir del fútbol profesional, eso es lo que queremos, que nos permitan desarrollarnos profesionalmente y ser felices a través de lo que hacemos, para eso se necesitan voluntades de todas las partes”.

