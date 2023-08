Catalina Usme y las ofertas que tiene en el exterior: Sudamérica, Norteamérica y hasta Inglaterra

Este lunes uno de los temas informativos de la agenda sigue siendo el relacionado con la Selección Colombia femenina, que el sábado pasado perdió 2 a 1 con su similar de Inglaterra y de esa forma quedó por fuera del Mundial Australia Nueva Zelanda 2023, en el que se hizo historia y durante varias semanas se le brindaron alegrías a los aficionados de nuestro país. Y una de las protagonistas mundialistas fue Catalina Usme.

Precisamente, la antioqueña pasó por 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', y en una extensa entrevista tocó varios temas de interés.

Uno de ellos relacionado con su buena presentación en el certamen que organizó la FIFA, en el que ella marcó dos goles y en el que mostró su calidad y experiencia. Por eso, en las últimas horas han aparecido para Usme ofertas internacionales.

“Sí, claramente hay un montón de ofertas que estudiaré, es una buen labor en Colombia, pero es momento de darme otra oportunidad en otra parte”, afirmó de entrada Catalina Usme.

Eso sí, la experimentada jugadora antioqueña explicó y reiteró que antes de irse del balompié de nuestro país “jugaré Copa Libertadores con América de Cali, pero estoy abierta a las posibilidades”.

Luego, Catalina Usme dio algunos detalles de los países en donde la buscan, para contar con su experiencia, calidad y por supuesto, sus goles.

“Hay ofertas en la mesa, muy buenas opciones, todavía tengo contrato, no me iré porque tengo un compromiso para Libertadores, pero si tengo la posibilidad de un buen proyecto, lo haré. Están cosas de México, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, vamos a ver qué es lo mejor. Hoy el fútbol femenino en la mayoría de los países está desarrollado. Inglaterra está desarrollado, EE.UU. también. Estudiaré con tranquilidad, no he visto mucho eso, estaba enfocada en el Mundial”, contó.

Catalina Usme marcó el primer gol de la Selección Colombia en el Mundial Femenino 2023, frente a Corea del Sur. Foto: AFP.

Para terminar, Catalina Usme expresó que se siente que pasa por un buen presente y por eso cree que es la oportunidad para brillar en el exterior.

“Me siento vital futbolísticamente, me siento en mis mejores años y momentos, no he contemplado lo de retirarme, mientras mi cuerpo me lo permita, ahí estaré”, finalizó la experimentada futbolista de la Selección Colombia.