Daniela Arias: “Sabíamos que no había margen de error; esperamos en el Pascual voltear el marcador”

América de Cali se vio sorprendido por un Santa Fe efectivo y que aprovechó la localía, en la final de ida de la liga femenina del fútbol colombiano. Por eso, Daniela Arias, de las ‘escarlatas’, analizó lo que fue este compromiso, en Bogotá.

“No puedo decir que es un momento que no se torna denso, pero lo admirable de este equipo es que nos encanta las adversidades, no podemos decir que estamos tranquilas, pero confiamos en lo que tenemos. Terminamos en casa, tendremos a nuestra gente, y yo sé que en estos momentos yo estoy levantando cabeza, mis compañeras harán lo mismo. Sabíamos que no había margen de error, dos desatenciones nos cobraron pero allá esperamos voltear el marcador y quedarnos con el triunfo”, fueron las palabras de la experimentada defensora del cuadro vallecaucano y de la Selección Colombia.

Acá más declaraciones de Daniela Arias, tras Santa Fe 2-0 América

*Feliz por el apoyo al fútbol femenino

“No te puedo negar que se nos eriza la piel tanta gente reunida viendo al fútbol femenino, es una victoria más y que lindo que se vea el fútbol de esa manera, que vengan los niños, las familias, que son apasionados. Hoy también estuvimos acompañadas de la hinchada del América, es emocionante, es lo que queremos cada día, que vaya creciendo y que sea un espectáculo y se enamoren del fútbol femenino”.

*Se palpita el duelo en el Pascual Guerrero

“En casa nos espera un gran partido, tendremos a nuestra gente, los partidos en casa nos volvemos más fuertes y allá es el todo o el nada, es la última oportunidad que tenemos, es de trabajar mucho, de mucha paciencia”.

*Sueña con levantar la copa

“Yo sueño y mi equipo con ser campeón, sería mi primera vez con el América, hay que recuperarnos y pensar en lo que viene”.

*Análisis de las jugadoras que le tocó marcar

“En el primer tiempo estuvo por mi costado Mosquera, y luego Daniela Garavito, jugadoras con características diferentes y son buenas, no te hacen la vida fácil, son rápidas, que salen con el balón”.

*Hay unión en victorias y derrotas

“Este es un equipo con mucha fe, que a pesar de los errores dentro del campo, de las adversidades, siempre nos respaldamos, somos una familia adentro y afuera. Decimos las cosas con empatía y amor, en el campo uno de pronto no las dice de la mejor manera”.

*Se trabaja también lo mental

“El trabajo mental va sí o sí, hace un tiempo lo he venido trabajando porque en deportistas de alto rendimiento y que tu falles en un balón, y que no comiencen las inseguridades. Hay que levantarlas, darles el ánimo”.