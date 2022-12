Daniela Henao, la jugadora de futsal que ahora brilla en América y quiere ser campeona

La futbolista del equipo ‘escarlata’ charló con GolCaracol.com sobre sus comienzos en este deporte, analizó su presente en el elenco vallecaucano y se refirió a lo que será la final contra Medellín, este martes, desde las 7:45 p.m.

Daniela Henao se ha convertido en un pilar del América de Cali femenino en la presente Liga. La habilidosa futbolista está preparada para afrontar lo que serán las final del fútbol colombiano y para hacer un gran papel en la Copa Libertadores, certamen al que ya tiene un cupo el club ‘escarlata’.

En diálogo con GolCaracol.com la talentosa jugadora mostró serenidad y experiencia para encarar esta fase final del campeonato, analizando lo que será el duelo contra Medellín.

Además, contó un poco sobre su paso por el futsal, donde brilló y hasta hizo parte de la Selección Colombia.

Sin embargo, por cosas del destino su carrera tomó el rumbo de ahora destacarse en el fútbol y ser protagonista en el América de Cali, equipo con el que está a 180 minutos de poder salir campeona y con el que quiere dejar su nombre y el de la institución en alto, en la Libertadores.

¿Qué se ha trabajado durante la semana pensando en el partido?

“Estamos en una instancia donde no podemos dar ventajas, somos un equipo muy joven, venimos trabajando muy bien, ha sido una semana de mucho sacrifico, de mucho trabajo fuerte, creo que estamos tratando de trabajar para lo que se viene”.

¿Hay ansiedad antes de disputar esta final?

“No hay, no tenemos eso, tenemos actitud y ganas de salir a jugar, depende como uno maneje eso, si hay emoción y adrenalina es bueno. Todos tenemos la convicción, y hay que saber manejar eso. Nuestro equipo es joven y las de gran experiencia han sabido asumir ese rol y les han dado tranquilidad a todas”.

En los últimos partidos de local les ha costado, ¿qué se ha hablado frente a eso, de cara a la final de este martes?

“Yo digo que en esta instancia el que menos errores cometa va a obtener el resultado a favor. Creo que América ha sido un grupo muy unido y con eso hemos conseguido resultados positivos, pero cada partido hay que afrontarlo de la mejor manera, somos un equipo de Dios, eso nos ha llevado a estas instancias. El partido contra Millonarios fue muy parejo, quizás en algunos aspectos fallamos, pero intentamos corregir en los últimos días, lo hicimos, lo trabajamos en la semana y sé que contra el Medellín haremos el mejor partido de la Liga”.

¿Qué análisis hace del rival DIM-Formas Íntimas?

“Medellín es un equipo con jugadoras de experiencia, con recorrido en Selección Colombia, es un elenco unido, aguerrido, pero eso no nos quita nada, creo que nosotras venimos trabajando muy bien. Ellas se caracterizan por tener jugadores en defensa muy estables, pero nosotras en ataque tenemos futbolistas rápidas y esperamos generar muchas opciones de gol”.

¿En lo individual cómo se ha sentido?

“Me ha costado un poco porque mucha gente no sabe, ni ha notado, que vengo saliendo de una lesión en la rodilla derecha y acá me la he pasado toda la temporada desde que ingresé al América, luchando contra eso. Ahora último, en los tres, cuatro partidos me he sentido super bien, creo que he completado gran parte de mi recuperación. Creo que le he aportado al equipo, sé que puedo dar más, pero no podemos acelerar mi proceso de recuperación, pero voy bien y espero en la Libertadores dar mucho más. En la final dejaré alma y corazón y espero quedarnos con el resultado a favor”.

¿Es un partido especial para usted, luego de su paso por Nacional?

“Sí claro, es algo que me conmueve un poco porque fue un equipo que quise mucho, pero ahora acá no tengo porque medirme a dar un paso más. Ahora América me abrió las puertas y ha sido un equipo que en los momentos difíciles me ha tendido la mano y quiero es demostrar que ahora estoy acá hasta el final”.

¿En lo individual que le está pidiendo el técnico?

“Me pide que sea yo, que desborde por la banda, me caracterizo por ser una jugadora rápida y rica técnicamente. Él me pide que sea creativa, que sea una jugadora explosiva y así genere muchas opciones de gol. No he tenido opciones de remate al arco, pero contra el Medellín se van a dar. Quizás en algún momento no me había adaptado a mi nueva posición, pero para eso trabajé en la semana, espero poder hacerlo bien como volante extremo”.

¿Cuál es el mensaje para la hinchada del América para este martes?

“Una grata invitación, es para todos los hinchas americanos, que vayan con sus familiares, que apoyen tanto en Cali, como en Medellín. Creo que el equipo masculino y femenino han hecho sentir la camiseta, no solo debemos pensar en ganar la Liga, sino que también tenemos el cupo a Libertadores y esperar que todos los hinchas nos acompañen, daremos un buen espectáculo”.

¿Qué opina del proceso del América femenino?

“América viene trabajando hace dos años, venimos en un año bueno para lograr este objetivo, este es un proyecto, el grupo lo ha tomado de la mejor forma, se ha trabajo fuerte, porque los entrenamientos no solo se basan en trabajos tácticos y mirar como afrontaremos a un rival, sino que son muchos los equipos los cuales hemos afrontado. Creo que la unión nos ha caracterizado, eso generalmente crea un peso muy grande e intentaremos sacar el mejor resultado en casa y luego definir como se debe en Medellín”.

¿Cómo analizan lo que será su presentación en Copa Libertadores?

“El cupo a ese certamen implica un peso muy grande, espero reforzarnos más, adquirir un poco más de experiencia con esta Liga, muchas supieron lo que es jugar en profesional. Esta es mi tercera Liga y espero aportar demasiado, seguirme recuperando al cien por ciento porque la Libertadores no la juega cualquiera”.

¿Cómo fue ese proceso suyo en futsal y qué le dejó para aplicarlo hoy en día al fútbol?

“Creo que me enfoqué en dos modalidades, algo que me haya dejado mucho es manejar los espacios, se me complica un poco porque pase de espacios reducidos a amplios, pero en el tema positivo me ha dejado la virtud de manejar los dos perfiles, no solo la zurda, sino la derecha, eso me ayuda a trabajar mejor en fútbol 11, en rematar con la derecha, en tener más técnica”.

Usted estuvo en la Selección Colombia de futsal, ¿ahora el objetivo es ir con la de fútbol?

“Sí, claro, uno de mis objetivos a corto plazo siempre es ese, creo que si en algún momento Dios me puso el futsal primero es por algo, entonces espero que ahorita se abran las oportunidades. Estuve en microciclos, eso suma y va dando experiencia”.

¿En qué momento tomó la decisión de dejar el futsal y ahora dedicarse al fútbol?

“Yo nunca he tomado esa decisión, Dios me ha puesto los caminos, en su momento brillé en futsal y ahora en fútbol. Se me presentan las oportunidades, y esas solo pasan una vez. Eso he hecho, las aprovecho y ahora espero tener un cupo a selección”.