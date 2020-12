"Decir que Santa Fe ya tiene sentenciado el título de liga femenina sería irrespetuoso con América"

Este domingo, Independiente Santa Fe y América de Cali definirán el título del fútbol femenino colombiano . Ambos equipos ya saben lo que es salir campeón de la liga para damas y buscan ampliar su palmarés en el torneo que se lleva a cabo profesionalmente en el país desde el 2017.

Junior informó que tiene 10 casos positivos por coronavirus en el equipo y siete son jugadores

En el juego de ida, las 'leonas' sacaron ventaja al ganar 1-2 en el estadio Pascual Guerrero y ahora en El Campín deberán revalidar su favoritismo. En diálogo con GolCaracol.com, Liliana Zapata, una de las creadoras del club antioqueño Formas íntimas y quien es una de las fuertes impulsoras del fútbol femenino en Colombia, dijo que aunque el cuadro capitalino tiene la ventaja, esto no es definitivo y no se pueden confiar el encuentro de vuelta.

"Decir que Santa Fe ya tiene sentenciado el título sería un poquito irrespetuoso con América de Cali. Un 2-1 es un marcador muy cerrado, América es un oponente aguerrido, no se pueden confiar, la serie está abierta y no podríamos sentenciar a Santa Fe como campeón solamente porque tiene la mínima ventaja y porque juega de local", dijo.

Con el compromiso en Bogotá, se bajará el telón de la cuarta versión de la liga femenina en el país, una edición 2020 que estuvo plagada de dudas en su realización a principios de año, pero que gracias al esfuerzo de Zapata y otras mujeres, se pudo hacer realidad. Ahora, 'Lilo', como la llaman, se mostró satisfecha por el nivel mostrado por los equipos participantes y dejó ver su entusiasmo para el año que viene.

Cortuluá, primer finalista de la B del fútbol colombiano: goleó 5-0 a Valledupar

Publicidad

"El balance en la cuarta versión de La Liga es positivo porque ha habido continuidad y porque el año tan atípico nos dio mucha inseguridad y pensamos que no iba a haber competencia. También positivo porque se manifestó un patrocinador, yo sigo insistiendo que el modelo de negocio de la Liga hay que reestructurarlo porque en realidad podemos ser no una liga muy ostentosa ni rica, pero sí una Liga auto sostenible. Además, los 13 clubes que participaron no tenían obligatoriedad y eso es algo muy significativo para nosotras porque primero lo hacían por obligación y en esta versión participaron por convicción", aseguró.

Por último, Liliana Zapata dio su punto de vista acerca de cómo debe estructurarse el formato de la liga 2021 con el fin de que su organización año tras año no sea una incógnita, sino que por el contrario, sea un torneo fijo dentro del calendario del fútbol colombiano.

"Es un sueño que la Liga profesional femenina tenga un poquito más planificación, que los clubes sepamos cuándo comienza, que tengamos un reglamento claro a tiempo y que estructuren un modelo de negocio más eficaz para que este deporte sea realmente profesional para las mujeres y podamos hacer dos torneos al año y que haya participación del 100% de los clubes", dijo en un primer momento.

"Yerry Mina jugó por segunda semana bien": la prensa de Liverpool, a puro reconocimiento

"A mi me gustaría implementar, como hay en otros a países del mundo, que pudieran participar clubes profesionales y clubes representativos aficionados en la Liga porque eso le daría oportunidad a más equipos que tienen unos procesos muy interesantes pero que al no ser profesionales no pueden participar en el torneo y desde el 2017 cuando se implementó la Liga Dimayor , ya no hay torneo nacional de clubes, entonces quisiera que articularán entre Difutbol y Dimayor un buen torneo", concluyó quien es una de las cabezas del exitoso equipo Formas Íntimas.

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /