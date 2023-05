Definidos los horarios de los cuartos de final de la Liga femenina 2023

La Liga femenina 2023 de Colombia dará inicio a su fase definitiva, a la instancia de los cuartos de final. América de Cali, Santa Fe, Atlético Nacional-Formas Íntimas, Deportivo Pereira, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Cortuluá- Yumbo Industriales y La Equidad son los clubes que lucharán por el título en el año en curso. Y luego de esto, la Dimayor dio a conocer los horarios y las fechas para disputar esta fase.

Según la programación que facilitó el mayor del fútbol de nuestro país, el próximo lunes 29 de mayo se jugarán los compromisos de ida de los cuartos de final. Recordemos que en esta instancia está dividida por llaves; los juegos de vuelta se darán una semana más tarde; el 5 de junio.

En ese orden de ideas, la programación de partidos de ida de los cuartos de final de la Liga femenina 2023, quedaron de la siguiente manera.

29 de mayo

Cortuluá- Yumbo Industriales vs. Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Raúl Miranda

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palmaseca

La Equidad vs. América de Cali

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

Partidos de vuelta de los cuartos de final

5 de junio

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

América de Cali vs. Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Independiente Santa Fe vs. Cortuluá- Yumbo Industriales

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

De otro lado, recordemos cómo quedaron las llaves de los cuartos de final de la Liga femenina 2023.

Llave A: América de Cali vs La Equidad

Llave B: Independiente Santa Fe vs Cortuluá Yumbo Industriales FC.

Llave C: Atlético Nacional – FI vs Independiente Medellín.

Llave D: Deportivo Pereira FC S.A. vs Deportivo Cali.

En esta instancia, el ganador de América vs. La Equidad se enfrentará en semifinales al ganador de la llave D; que la componen Deportivo Cali y Pereira. La otra semifinal será entre el ganador del clásico antioqueño entre Medellín y Nacional - Formas Íntimas y el vencedor entre Santa Fe y Cortuluá - Yumbo Industriales.

América de Cali es el actual campeón de la Liga femenina, certamen que entrega cupo directo a la próxima Copa Libertadores de la rama femenil, que este 2023 se jugará en nuestro país, a partir del 5 de octubre al 21 de octubre. Los otros clubes que han logrado levantar el trofeo en nuestro país en femenino han sido Deportivo Cali, Santa Fe y Atlético Huila.