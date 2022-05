Deportivo Cali, primer semifinalista de la Liga femenina, luego de empatar 1-1 con Millonarios

El Deportivo Cali se convirtió en el primer equipo clasificado a las semifinales de la Liga femenina del fútbol colombiano 2022, tras vencer 3-2 en el global a Millonarios, en condición de local. Las 'azucareras' empataron 1-1 en el juego de vuelta con las 'embajadoras', luego de superarlas en Bogotá, por 2-1.

El cuadro dirigido por Jhon Alber Ortiz fue superior en el trámite del partido, pero se demoraron en encontrar el primer tanto. El equipo de Bogotá fue el que marcó diferencia en el marcador al inicio, con un gol de Ledys Calvo en el minuto 4.

Fue hasta el segundo tiempo que el club de la capital del Valle del Cauca pudo nivelar las acciones, con su delantera Tatiana Ariza, haciendo valer la ley del ex. La atacante anotó al minuto 63 y de ahí en adelante, el encuentro fue de trámite para las actuales campeonas, que tuvieron la tenencia del balón e incluso generaron varias ocasiones más, que no pudieron concretar por la buena actuación de la golera rival, Stefany Castaño.

Deportivo Cali, espera ahora en semifinales por el equipo ganador de la llave entre Llaneros e Independiente Santa Fe, que domina el cuadro 'cardenal' ampliamente, por 6-0. Estas últimas dos escuadras se enfrentarán este miércoles en el estadio el Campín de Bogotá, a las 8 de la noche.

¿Cómo se encuentran los demás enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga femenina del fútbol profesional colombiano?

. América de Cali 4-2 Junior

. Deportivo Pereira 1-0 Independiente Medellín

. Independiente Santa Fe 6-0 Llaneros

¿Cuándo se jugarán los demás partidos de vuelta de los cuartos

de final de la Liga femenina del fútbol profesional colombiano?

. América de Cali vs. Junior (miércoles 18 de mayo, a las 5:45 de la tarde, en el estadio Pascual Guerrero de Cali)

. Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira (miércoles 18 de mayo a las 7 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín)

. Independiente Santa Fe vs. Llaneros (miércoles 18 de mayo, a las 8 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá)